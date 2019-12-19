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Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
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РИА Новости

Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии

05:13 19.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.
В ночь на четверг палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".
"Это марш политического самоубийства для Демократической партии. Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал он в четверг на митинге в штате Мичиган.
Опубликованный ранее рейтинг популярности президента на основе опроса, проведенного Quinnipiac University, показал на рост одобрения с 38% в октябре до 43%.
После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
04:58
Косачев назвал цель процедуры объявления импичмента Трампу
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