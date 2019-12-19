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Трамп готов к следующим шагам и уверен, что его оправдают в сенате
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РИА Новости

Трамп готов к следующим шагам и уверен, что его оправдают в сенате

05:12 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате, говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома.
"Президент уверен, что сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорирована в палате представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - сказано в документе.
Голосование нижней палаты, в которой демократы, пользуясь большинством, поддержали импичмент по двум обвинениям, в Белом доме назвали "одним из самых постыдных эпизодов в истории страны".
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