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В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
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РИА Новости

В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу

04:52 19.12.2019 (обновлено: 07:32 19.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".
Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента — превышение полномочий - "за" проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, "против" - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался - это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.
По второй статье - воспрепятствование конгрессу - "за" было 229 депутатов, в том числе один независимый конгрессмен, против были 198, в том числе три демократа, один парламентарий вновь воздержался.
Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси
17 декабря, 23:26
Трамп написал Пелоси резкое письмо об импичменте
Сам президент США назвал процедуру импичмента, инициированную в конгрессе демократами, их политическим самоубийством.
"Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

В чем обвиняют Трампа

Демократы утверждают, что президент США задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского услуги в виде расследования против своего оппонента Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.
Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Вчера, 20:27
Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту
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Обсудить 29
Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Наш агент-так просто не сдастся!
19 декабря, 05:14
Андрей Вишневский
28550001
Ох уж эти безумные старички с вашингтонского болота... :)
19 декабря, 04:54
ИЯИбрагим Яблоков
49230011
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