Палата представителей признала, что Трамп воспрепятствовал конгрессу

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.

После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.