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Палата представителей признала, что Трамп воспрепятствовал конгрессу
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РИА Новости

Палата представителей признала, что Трамп воспрепятствовал конгрессу

04:46 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "воспрепятствование конгрессу", свидетельствуют результаты голосования.
Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.
После голосования в палате представителей дело переходит в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Вчера, 20:27
Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту
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Дональд ТрампСШАВ мире
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