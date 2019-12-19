Во Владивостоке детсады эвакуируют после сообщений о минированиях

ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Детсады эвакуируют во Владивостоке после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Несколько детсадов получили письма (о минировании) по электронной почте. У заведующих четкая инструкция - сообщают в полицию, эвакуируют детей, каждый сигнал отрабатывается, пока подтверждений нет", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что более 70 детсадов эвакуировали в Хабаровском крае из-за сообщений о "минировании". Звонки об опасности также поступали в детские сады соседней Еврейской АО, там эвакуированы 8 детсадов.