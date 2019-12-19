Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T04:44+0300
https://ria.ru/20191219/1562558725.html
Во Владивостоке детсады эвакуируют после сообщений о минированиях
https://cdn24.img.ria.ru/images/123962/08/1239620803_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_1741ab549f9a14ff703ec272bc2fc079.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке детсады эвакуируют после сообщений о минированиях

04:44 19.12.2019
550
© Fotolia / pureshotИгрушки в песочнице
Игрушки в песочнице
© Fotolia / pureshot
Игрушки в песочнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 дек - РИА Новости. Детсады эвакуируют во Владивостоке после сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации города.
"Несколько детсадов получили письма (о минировании) по электронной почте. У заведующих четкая инструкция - сообщают в полицию, эвакуируют детей, каждый сигнал отрабатывается, пока подтверждений нет", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что более 70 детсадов эвакуировали в Хабаровском крае из-за сообщений о "минировании". Звонки об опасности также поступали в детские сады соседней Еврейской АО, там эвакуированы 8 детсадов.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
04:18
Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"
001133
Обсудить 2
ВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Детский сад
В Благовещенске массово эвакуировали детские сады
Детский сад
Число детсадов, эвакуированных в Хабаровском крае, выросло до 70
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"
Президент США Дональд Трамп
Палата представителей признала, что Трамп воспрепятствовал конгрессу
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В ЕАО воспитатель детсада умерла при эвакуации детей
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ЕАО окажут помощь семье воспитателя, умершей при эвакуации детсада
Детский сад
В ЕАО поступают звонки о минировании детсадов
Ракетный удар из сектора Газа
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Детский сад
В детсадах в Благовещенске не нашли опасных предметов
Урна с окурками сигарет
Жителям Камчатки разрешили курить возле жилых домов
Белые медведи у поселка Рыркайпий на Чукотке
Почти все окружившие село на Чукотке белые медведи ушли
Президент США Дональд Трамп
В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу
Украшение новогодней елки
Власти Чукотки запустили опрос о переносе выходного на 31 декабря
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС РФ
МЧС России направило в Донбасс колонну с новогодними подарками
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
08:40Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
08:39Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
08:35СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
08:33Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
08:31Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
08:30Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
08:28Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании
08:26США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
08:24ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
08:16Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
08:09Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
07:39В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
07:36На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
07:32В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
07:30Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
07:13В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
07:07В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
06:51Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
Лента новостейМолния