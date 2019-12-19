Число детсадов, эвакуированных в Хабаровском крае, выросло до 70

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Число эвакуированных из-за сообщений о "минировании" детсадов в Число эвакуированных из-за сообщений о "минировании" детсадов в Хабаровском крае превысило 70, один уже проверили и он возобновил работу, сообщили РИА Новости в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что на 10.00 (3.00 мск) в Комсомольске было эвакуировано 9 детских садов. Сообщения о минировании поступили также в 35 детсадов в Хабаровске, и 8 детских садов в Еврейской АО. В Хабаровске также эвакуировано городского управления образования.

"Всего поступило сообщения о минировании 47 детских садов в Хабаровске – это 54 здания. Один из детских садов уже проверен, взрывчатки не найдено, сад возобновил работу", - сказал представитель мэрии. Там отметили, что всего более 11 тысяч детей и сотрудников детсадов эвакуировали в Хабаровске.