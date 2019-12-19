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Число детсадов, эвакуированных в Хабаровском крае, выросло до 70
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РИА Новости

Число детсадов, эвакуированных в Хабаровском крае, выросло до 70

04:40 19.12.2019
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© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской областиДетский сад
Детский сад
© Фото предоставлены пресс-службой правительства Тверской области
Детский сад. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Число эвакуированных из-за сообщений о "минировании" детсадов в Хабаровском крае превысило 70, один уже проверили и он возобновил работу, сообщили РИА Новости в мэриях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Ранее сообщалось,  что на 10.00 (3.00 мск) в Комсомольске было эвакуировано 9 детских садов. Сообщения о минировании поступили также в 35 детсадов в Хабаровске, и 8 детских садов в Еврейской АО. В Хабаровске также эвакуировано городского управления образования.
"Всего поступило сообщения о минировании 47 детских садов в Хабаровске – это 54 здания. Один из детских садов уже проверен, взрывчатки не найдено, сад возобновил работу", - сказал представитель мэрии. Там отметили, что всего более 11 тысяч детей и сотрудников детсадов эвакуировали в Хабаровске.
"По состоянию на 11.00 (4.00 мск) четверга в Комсомольске эвакуировано 24 детских сада, это более 5 тысяч детей", - сказал собеседник агентства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
04:18
Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"
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