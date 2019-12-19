Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов проголосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента "за" проголосовали 230 человек, в том числе 1 независимый депутат, "против" - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался, это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

Голосование проходит по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого дело перейдет в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в верхней палате конгресса выносить импичмент Трампу не намерено.

Демократы утверждают, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.