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Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий
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РИА Новости

Палата представителей признала Трампа виновным в превышении полномочий

04:26 19.12.2019 (обновлено: 04:38 19.12.2019)
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© РИА Новости / Эва Мари УскатегиПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по статье "превышение полномочий", свидетельствуют результаты голосования.
Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов проголосовало за импичмент, республиканцы были против. По первой статье импичмента "за" проголосовали 230 человек, в том числе 1 независимый депутат, "против" - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался, это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.
Голосование проходит по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствовании работе конгресса. После этого дело перейдет в сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в верхней палате конгресса выносить импичмент Трампу не намерено.
Демократы утверждают, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны.
Сам президент называет попытку импичмента "охотой на ведьм" и заявляет, что не совершил ничего незаконного, а лишь требовал от украинских властей бороться с коррупцией.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Вчера, 20:27
Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту
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