Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники городского управления образования в Хабаровске эвакуированы из-за сообщения о "минировании" здания, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Ранее сообщалось, что более 40 детсадов эвакуировали в Хабаровском крае из-за сообщений о "минировании". Звонки об опасности также поступали в детские сады соседней Еврейской АО, там эвакуированы 8 детсадов.
"Поступили сообщения о "минировании" здания управления образования города. Сотрудники эвакуированы",- сказал собеседник.