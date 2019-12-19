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Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"
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РИА Новости

Управление образования в Хабаровске эвакуировали из-за "минирования"

04:18 19.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники городского управления образования в Хабаровске эвакуированы из-за сообщения о "минировании" здания, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
Ранее сообщалось, что более 40 детсадов эвакуировали в Хабаровском крае из-за сообщений о "минировании". Звонки об опасности также поступали в детские сады соседней Еврейской АО, там эвакуированы 8 детсадов.
"Поступили сообщения о "минировании" здания управления образования города. Сотрудники эвакуированы",- сказал собеседник.
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