В Чили воду для разгона протестов проверили на наличие опасных веществ

Было взято несколько проб, в том числе из резервуаров и из устройств, выбрасывающих воду.

По словам организаторов исследования из движения "Здоровье в сопротивлении" (MSR), молекулярный и физиохимический анализ проб воды, собранной в местах применения водометов, был проведен в связи с жалобами на сильные химические ожоги от жидкости из водометов карабинеров Чили.