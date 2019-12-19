Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T03:59+0300
https://ria.ru/20191219/1562558420.html
В Чили воду для разгона протестов проверили на наличие опасных веществ
https://cdn23.img.ria.ru/images/156142/47/1561424725_0:304:2851:1908_1036x0_80_0_0_c585ef255b538c2bed567e2890dd063e.jpg
РИА Новости

В Чили воду для разгона протестов проверили на наличие опасных веществ

03:59 19.12.2019
94
© REUTERS / Goran TomasevicАкция протеста против правительства Чили в Сантьяго
Акция протеста против правительства Чили в Сантьяго
© REUTERS / Goran Tomasevic
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 дек - РИА Новости. Криминалистическая лаборатория карабинеров Чили исключила наличие опасных веществ в воде, применяемой для разгона протестов, сообщает телеканал 24 Horas.
Было взято несколько проб, в том числе из резервуаров и из устройств, выбрасывающих воду.
В понедельник общественная организация опубликовала доклад, утверждающий об использовании опасных концентраций щелочи в водометах карабинеров.
По словам организаторов исследования из движения "Здоровье в сопротивлении" (MSR), молекулярный и физиохимический анализ проб воды, собранной в местах применения водометов, был проведен в связи с жалобами на сильные химические ожоги от жидкости из водометов карабинеров Чили.
Акция протеста в Сантьяго, Чили
15 ноября, 12:09
В Чили более 26 тысяч человек были задержаны с начала протестов
001000
Обсудить 0
ЧилиВ мире
Рекомендуем
На площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения
Венеция после наводнения осталась без заполненных на Новый год отелей
Президент США Дональд Трамп
В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
Моралес оценил выдачу генпрокуратурой Боливии ордера на его арест
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции
Тушение лесного пожара недалеко в Австралии
В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
Самолет Boeing 767
Boeing 767 вынужденно сел в Японии из-за возгорания двигателя
Ракетный удар из сектора Газа
Армия Израиля заявила о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не хотят использовать свое оружие
Смартфон
ЦБ и Минкомсвязь разрабатывают механизм для блокировки подмены номеров
Кандидат в президенты от Демократической партии США Тулси Габбард
Габбард объяснила, почему воздержалась при голосовании по импичменту
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
Сотрудники правоохранительных органов США
В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал процедуру импичмента политическим самоубийством Демпартии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что три демократа проголосовали против импичмента
Президент США Дональд Трамп
Пелоси: республиканцы готовят нечестный процесс над Трампом в сенате
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
08:40Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты
08:39Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
08:35СМИ: "Новатэк" попросил Путина разрешить заказать газовозы за рубежом
08:33Киев не сможет шантажировать ЕС переговорами по газу, считает эксперт
08:31Си Цзиньпин встретится с лидерами Японии и Южной Кореи
08:30Роскачество нашло превышение по формальдегиду в искусственных елках
08:28Во Владивостоке проверили детсады после сообщений о минировании
08:26США хотят вытеснить "Газпром" из Европы, заявил чешский эксперт
08:24ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки
08:21Во Владивостоке открылся детский технопарк "Кванториум"
08:16Симоньян приняла версию RTVE о появлении на его сайте сигнала RT
08:09Эксперты оценили борьбу с незаконными доходами чиновников в России
07:39В США задержали женщину, проникшую на территорию резиденции Трампа
07:36На Филиппинах осудили члена клана, убившего 58 человек в 2009 году
07:32В Крыму призвали ООН вместо резолюций ознакомиться с жизнью крымчан
07:30Новосибирск намерен претендовать на звание "Города трудовой доблести"
07:13В Крыму прокомментировали резолюцию ООН по правам человека в регионе
07:07В Индии пройдут массовые акции протеста против закона о гражданстве
06:51Глава МИД КНР заявил, что доверие между Россией и Китаем "несокрушимо"
Лента новостейМолния