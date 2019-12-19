В Чили воду для разгона протестов проверили на наличие опасных веществ

Было взято несколько проб, в том числе из резервуаров и из устройств, выбрасывающих воду.
В понедельник общественная организация опубликовала доклад, утверждающий об использовании опасных концентраций щелочи в водометах карабинеров.
По словам организаторов исследования из движения "Здоровье в сопротивлении" (MSR), молекулярный и физиохимический анализ проб воды, собранной в местах применения водометов, был проведен в связи с жалобами на сильные химические ожоги от жидкости из водометов карабинеров Чили.
15 ноября, 12:09В Чили более 26 тысяч человек были задержаны с начала протестов