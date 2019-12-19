В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

"Они все - граждане США, нарушили правила въезда. У них указана цель въезда деловая, но фактически деятельность по торгово-экономическим вопросам не осуществляли, а прибыли для осуществления деятельности в качестве корреспондентов иностранных СМИ, точнее, съемки видеоматерила для Discovery", - сказал собеседник.