В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.
Информация о минировании детсадов в краевой столице начала поступать утром 19 декабря. В общей сложности эвакуировали 35 детских сада. Воспитанников развезли по соседним школам и административным учреждениям, часть передали родителям.
В Комсомольске-на-Амуре с утра эвакуировали девять детсадов. Детей отправили в окрестные школы, также власти предоставили автобусы.
В силовых структурах РИА Новости подтвердили эти данные. В детсады направлены специалисты, кинологи, а также медики и спасатели. Сейчас в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стоят морозы.