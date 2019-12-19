В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования

ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.

Информация о минировании детсадов в краевой столице начала поступать утром 19 декабря. В общей сложности эвакуировали 35 детских сада. Воспитанников развезли по соседним школам и административным учреждениям, часть передали родителям.

В Комсомольске-на-Амуре с утра эвакуировали девять детсадов. Детей отправили в окрестные школы, также власти предоставили автобусы.