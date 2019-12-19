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В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования
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РИА Новости

В Хабаровске эвакуировали детские сады из-за угрозы минирования

03:51 19.12.2019 (обновлено: 07:40 19.12.2019)
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
Детский сад. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 дек - РИА Новости. Сорок четыре детских сада эвакуировали в четверг в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о минировании, рассказали РИА Новости местные власти.
Информация о минировании детсадов в краевой столице начала поступать утром 19 декабря. В общей сложности эвакуировали 35 детских сада. Воспитанников развезли по соседним школам и административным учреждениям, часть передали родителям.
В Комсомольске-на-Амуре с утра эвакуировали девять детсадов. Детей отправили в окрестные школы, также власти предоставили автобусы.
В силовых структурах РИА Новости подтвердили эти данные. В детсады направлены специалисты, кинологи, а также медики и спасатели. Сейчас в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре стоят морозы.
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Комсомольск-на-АмуреХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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