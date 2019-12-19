Эксперты заявили о снижении спроса на услуги Деда Мороза в 2019 году

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Спрос на услуги Спрос на услуги Деда Мороза Снегурочки в 2019 году снизился почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как их стоимость продолжила расти, показали результаты исследования аналитического центра "Авито Работа", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В исследовании отмечается, что в начале декабря этого года россияне чаще интересовались возможностью пригласить Деда Мороза и Снегурочку: анализ поисковых запросов показал, что "Дед Мороз" стал у россиян на 4,3% популярнее по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а "Дед Мороз и Снегурочка" - на 26,7%.

"В целом по России абсолютные показатели предложения выросли на 4,8%, а спрос снизился на 7,8% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Несмотря на снижение спроса, средняя цена услуг Дедов Морозов и Снегурочек выросла на 2,5% и составляет 1 500 рублей", - следует из результатов исследования.

В целом эксперты также пришли к мнению, что россияне заинтересованы в подработке Дедом Морозом или Снегурочкой почти на 5% чаще, чем в прошлом году.