Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, 10% - на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% - на другие нужды, среди которых - покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее", - сообщили эксперты.

Аналитики напомнили, что традиционно в декабре среди заемщиков возрастает спрос на займы, которые они планируют потратить на праздники. При этом рост рынок микрофинансирования начинает фиксировать во второй декаде месяца в пик подготовки к праздникам - именно за этот период, по предварительным прогнозам, россияне оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов - 1,7-1,8 миллиона на общую сумму 18 миллиардов рублей.

"Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 миллиарда рублей против 2,8 миллиона в декабре 2018 года на сумму 30-31 миллиард рублей", - прогнозируют эксперты, отмечая, что из этих ссуд на нужды именно к Новому году будет взято около 30-40% займов.

Национальное бюро кредитных историй в понедельник сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.