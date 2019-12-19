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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-19T05:23+0300
https://ria.ru/20191219/1562558173.html
Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/29/1561152956_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_28daca92f6b694433d16e8795e280660.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки

03:35 19.12.2019 (обновлено: 05:23 19.12.2019)
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
Мужчина упаковывает подарок. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников начали брать микрозаймы на подарки и на развлечения в январские каникулы, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, 10% - на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% - на другие нужды, среди которых - покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее", - сообщили эксперты.
Аналитики напомнили, что традиционно в декабре среди заемщиков возрастает спрос на займы, которые они планируют потратить на праздники. При этом рост рынок микрофинансирования начинает фиксировать во второй декаде месяца в пик подготовки к праздникам - именно за этот период, по предварительным прогнозам, россияне оформят в микрофинансовых организациях почти половину от всех декабрьских займов - 1,7-1,8 миллиона на общую сумму 18 миллиардов рублей.
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"Всего в декабре будет выдано более 3,2 миллиона займов на общую сумму 33-34 миллиарда рублей против 2,8 миллиона в декабре 2018 года на сумму 30-31 миллиард рублей", - прогнозируют эксперты, отмечая, что из этих ссуд на нужды именно к Новому году будет взято около 30-40% займов.
Национальное бюро кредитных историй в понедельник сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.
При этом в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств в среду заявили РИА Новости, что оформление кредита на подарки и развлечения в преддверии новогодних праздников является ошибкой, поскольку такая эмоциональная ссуда может привести к просрочке уже в январе.
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