В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в четверг издание Miami Herald.
"Сейчас идет расследование, мы работаем над этим", - приводит оно слова представителя полиции города Палм-Бич Майкла Огродника.
Он отказался сообщить какие-либо подробности.
В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
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