В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа

"Сейчас идет расследование, мы работаем над этим", - приводит оно слова представителя полиции города Палм-Бич Майкла Огродника.

В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.