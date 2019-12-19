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В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа
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РИА Новости

В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа

03:24 19.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в четверг издание Miami Herald.
"Сейчас идет расследование, мы работаем над этим", - приводит оно слова представителя полиции города Палм-Бич Майкла Огродника.
Он отказался сообщить какие-либо подробности.
В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
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