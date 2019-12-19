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Ученые рассказали, как сход селя угрожает Байкалу
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РИА Новости

Ученые рассказали, как сход селя угрожает Байкалу

03:17 19.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Риск схода селевого потока с хребта Хамар-Дабан увеличивается ежегодно и может привести к попаданию токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Байкал, сообщила РИА Новости ученый секретарь Научного совета Сибирского отделения РАН по проблемам озера Байкал Ирина Орлова.
По оценкам Минприроды, объем отходов БЦБК - это около 8 миллионов тонн, которые сосредоточены на территории 450 гектаров вблизи Байкала. Ликвидация отходов входит в одну из задач национального проекта "Сохранение озера Байкал". Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на этой неделе заявил, что подрядчик приступит к работам по ликвидации отходов в начале 2020 года. Однако, пока никаких подробностей о том, какая технология будет использована, не известно.
Как рассказала Орлова, по последним прогнозам, крупный сель сходит один раз в 40-50 лет. Последний крупный сель был в 1972 год, тогда была снесена железная дорога в нескольких местах.
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"За это время (с момента последнего схода селя - ред.) на хребте Хамар-Дабан накопилось очень много селевого материала, то есть камни, поваленные деревья и так далее... Сель - это стометровая гора сходит вниз и, если будет такой сель, то он пойдет ровно по картам (места хранения отходов - ред.), на которых накоплены эти отходы и на которых огромное количество надшламовых вод (воды, которые заливают уже имеющиеся отходы - шлам), особенно после этого года", - сказала Орлова.
Она отметила, что избежать смыва отходов в Байкал можно, если расчистить русла близлежащих рек, по которым сель, обойдя карты, попадет в озеро.
"В этом году администрация областная немножко прочистила русла рек, чтобы это пошло мимо карт, если сель будет. Но в этом году завалило все, потому что было это мощное наводнение. И сейчас надо как можно быстрее это прочищать", - уточнила Орлова.
Собеседница агентства добавила, что к расчистке можно будет приступить в начале мая, когда сойдет снег, тогда как риск схода селя, скорее всего, возникнет позже.
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