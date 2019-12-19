В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела. Об этом АГН "Москва" сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Взрыв произошел, когда домохозяйка вливала спирт в кипящий раствор. Из-за мгновенного испарения он превратился в спиртовое облако, которое, достигнув газовой горелки, вызвало воспламенение.
Пострадавшую доставили в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева, где ей оказали необходимую помощь.
В пресс-службе Депздрава подчеркнули, что подобные случаи не единичны. "Незадолго до поступления пациентки из ожогового центра был выписан еще один пациент, получивший тяжелый ожог при точно таких же обстоятельствах. И снова - рецепт из интернета", - рассказали в ведомстве.