В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета

В пресс-службе Депздрава подчеркнули, что подобные случаи не единичны. "Незадолго до поступления пациентки из ожогового центра был выписан еще один пациент, получивший тяжелый ожог при точно таких же обстоятельствах. И снова - рецепт из интернета", - рассказали в ведомстве.