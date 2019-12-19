ДНР, ЛНР и Украина не договорились по обмену пленными

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Участники последнего в этом году заседания контактной группы по урегулированию на востоке Участники последнего в этом году заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины , которое состоялось в среду в Минске, не смогли договориться об обмене пленными.

Обмена пока не будет

Основным вопросом, который обсуждался в среду в рамках гуманитарной подгруппы и контактной группы в целом, был обмен удерживаемыми лицами, но к конкретным результатам, несмотря на то что переговоры длились гораздо дольше обычного, прийти не удалось. Тем не менее, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик считает, что стороны стремятся провести обмен до конца года, и не исключает, что у них есть шансы договориться по этому вопросу в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что в Минске стороны "приложили значительные усилия", чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами, обсуждали этот вопрос "очень основательно". В то же время глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова обратила внимание, что точного списка для обмена до сих пор нет, поскольку "по количеству людей (между сторонами) тоже есть спорные вопросы".

Как сообщила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева, в этом случае все упиралось в "отсутствие с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену". Слова Кобцевой подтвердил и полпред России в контактной группе Борис Грызлов, отметив, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных". По словам Грызлова, на заседании отмечалось, что "многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования".

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года.

Обсуждение продолжится

Подгруппа по безопасности в среду в Минске начала дискуссию по определению трех новых участков для разведения сил в Донбассе, сообщил журналистам Сайдик. При этом дипломат уточнил, что в соответствии с поручением лидеров "нормандской четверки" речь идет именно об определении новых участков, а не о разведении по всей линии соприкосновения. По словам дипломата, сейчас предстоит определиться с районами разведения, и "это действительно сложный вопрос".

"Были предложения сторон (о районах для разведения), надо их согласовать", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Никонорова заявила, что самопровозглашенные республики Донбасса представили свои предложения по разведению сил, но никаких инициатив от Киева на этот счет пока не прозвучало.

"Для нас важно, чтобы в этом процессе мы не забыли о дополнении к рамочному решению, которое будет регулировать соответствующие процедуры, правовые механизмы предоставления услуг скорой помощи, МЧС именно на этих участках разведения", - заметила глава МИД ДНР.

Грызлов обратил внимание, что киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, "хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств".

В 2016 году контактная группа подписала рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года.

Новый дипломат

Последний в 2019 году раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске на фоне назначения нового спецпредставителя ОБСЕ – сотрудницы МИД Швейцарии Хайди Грау, которая сменит на этом посту Сайдика.

Австрийский дипломат Сайдик был уполномочен принимать участие в переговорах по Донбассу с июня 2015 года, а до него аналогичная должность значилась за другим представителем Швейцарии - Хайди Тальявини.

На итоговом брифинге Сайдик сообщил, что после 4,5 лет работы покидает минские переговоры по собственному желанию. По словам дипломата, эта должность была для него "большой честью и большой ответственностью". "Я также благодарен своей стране, Австрии, за постоянную поддержку в моей работе", - сказал Сайдик и пожелал успехов в будущей работе Грау.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Встреча "нормандской четверки"

Ряд задач контактной группе поставили в совместном коммюнике от 9 декабря лидеры "нормандской четверки". В документе, в частности, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе . Кроме того, лидеры призвали до конца года обеспечить в регионе режим прекращения огня. Также в коммюнике было заявлено о необходимости организовать обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года.