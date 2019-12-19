Астролог рассказала, как визуализировать новогоднюю мечту

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Деньги или вещи? В предновогодней суете с поиском подарков люди часто задают себе этот вопрос. "Бездушность" денежного подарка на будущий год отменяется, рассказала в интервью Деньги или вещи? В предновогодней суете с поиском подарков люди часто задают себе этот вопрос. "Бездушность" денежного подарка на будущий год отменяется, рассказала в интервью радио Sputnik парапсихолог, астролог Елена Ерлин.

Те, кто во главу угла ставит финансовое благополучие – смело дарите конверт с валютой, посоветовала парапсихолог. Может и не так оригинально, зато практично.

"Для всех тех, кто хочет решить свои финансовые моменты, очень хорошо просто дарить деньги. Не обязательно большие суммы, можете просто положить в конвертик деньги в мировой валюте", – сказала Елена Ерлин.

Еще один совет от парапсихолога – подумайте о том, чего человек хочет на самом деле. Если в следующем году он планирует совершить крупную покупку – квартиру или машину, можно подарить ему это в виде игрушки, чтобы визуализировать и приблизить мечту.

"Можно подарить для начала что-то в виде игрушки, чтобы повесить на елку. Это принесет в будущем году большую, крупную удачу, покупку. Дарят машинки, домики. Это работает так: человек подумал, визуализировал, мысль материализировалась, и в следующем году все случилось", – сказала Елена Ерлин.

Ну и как же без символа 2020 года – Крысы. Плюшевые игрушки, магниты, тарелки и прочая атрибутика с изображением грызуна уже в лидерах продаж сувенирной продукции. Не переусердствуйте, советует астролог, многих это раздражает. Но небольшой символический сувенир не помешает.

"Как правило, на Новый год дарят символические подарки. Раз уж у нас будет год Крысы, то подойдут подарки с изображением этого милого существа. Будут игрушки, магнитики и даже украшения для новогодней елки. Это очень хорошие подарки. Если в доме будет подарок с символикой 2020 года, вы таким образом "умасливаете" Крысу. Это нужно, чтобы год был хорошим, удачным и добрым", - рассказала астролог.

Есть и "запрещенные" подарки. Не нужно приносить к новогоднему столу неподходящую еду, отметила астролог.