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https://ria.ru/20191219/1562557656.html
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара продвигается к центру Триполи

01:43 19.12.2019 (обновлено: 07:38 19.12.2019)
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара продвигается в сторону района ан-Нахда, расположенного близко к центру ливийской столицы Триполи, говорится в заявлении пресс-службы ЛНА в Facebook.
Ранее начальник армии Хафтара по моральной подготовке бригадный генерал Ахмед Махджуб заявил РИА Новости, что ведущие наступление на Триполи войска взяли город в кольцо.

"Подразделения вооруженных сил прочно продвигаются в сторону района ан-Нахда и устанавливают контроль над несколькими новыми позициями после выхода формирований (Правительства национального согласия) и их отступления со своих наблюдательных пунктов, так что эти позиции становятся пунктами наших вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Наступление ведется при поддержке авиации.
Ранее силы Хафтара сообщали об успехах в районах Салах ад-Дин и ас-Саидийя на юге Триполи и Ярмук на западе города. В частности, они установили контроль над районом Кобри аз-Захра после того, как его покинули силы Правительства нацсогласия.
Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения за Триполи. Его силы пытаются взять столицу с апреля.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля не прекращает попыток захватить столицу.
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Халифа ХафтарТриполиЛивияВ мире
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