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Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
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РИА Новости

Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам

01:42 19.12.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 19 дек - РИА Новости. Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам, направляющимся для участия в мероприятиях ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюцию, авторами которой выступили Кипр, Канада, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар и Болгария, была принята консенсусом.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Кроме того, США практикуют ограничение передвижения дипломатов некоторых государств. В частности, еще в середине июля США значительно ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам и их семьям, проживающим в Нью-Йорке.
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В документе сказано, что ГА ООН "рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам секретариата" ООН, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей.
Авторы резолюции настоятельно призывают "страну пребывания отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата ООН, являющихся гражданами определенных стран".
Кроме того, в документе говорится, что Генассамблея "выражает серьезную озабоченность по поводу невыдачи въездных виз определенным представителям определенных государств-членов" и просит генсека Организации Антониу Гутерреша продолжать активно заниматься всеми аспектами сношений ООН со страной пребывания - США.
Резолюция предписывает, что если эти проблемы не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
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