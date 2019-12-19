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В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
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РИА Новости

В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией

01:35 19.12.2019
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 19 дек - РИА Новости. Мексиканские спецслужбы ведут расследование в отношении ближайшего окружения экс-министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсии Луны, задержанного в США по обвинению в коррупционных связях с наркобизнесом.
"Мы проводим расследование в отношении пяти государственных служащих, наиболее близких к господину Гарсии Луне должностных лиц его администрации... Луис Карденас Паломино среди прочих предположительных участников... У нас есть юридическая возможность проверить данные с 2009 года, времени правления президента Фелипе Кальдерона", - сообщил журналистам руководитель службы финансовой разведки Мексики Сантьяго Ньета, которого цитирует издание Universal.
Карденас Паломино - экс-руководитель региональной безопасности федеральной полиции Мексики. Издание добавляет со ссылкой на источники в правительстве, что среди других фигурантов расследования - действующий министр безопасности штата Мехико Марибэль Сервантес.
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По словам Ньеты, сейчас в фокусе расследования перевод средств со счета аппарата правительства на 2 миллиарда песо (6,6 миллиарда рублей), который через подставную фирму был направлен на счёт компании, принадлежащей семье Гарсии Луны.
Ранее стало известно, что задержанного в Техасе экс-министра переведут в Нью-Йорк, где будут проходить слушания по его делу. Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, в обмен на взятки, переданные Гарсии, картель "Синалоа" мог осуществлять беспрепятственные поставки наркотиков, а также получал секретную информацию правоохранительных органов по расследованиям против картеля. Кроме того преступники получали информацию о конкурентах по криминальному бизнесу.
В Мексике Гарсию обвиняют в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, даче ложных показаний, взяточничестве, соучастии в преступлениях против здоровья граждан и организованной преступности.
Гарсия Луна был прототипом героя Конрадо Соля в сериале Chapo, посвященном жизни наркобарона Гусмана Лоэры.
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