В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией

МЕХИКО, 19 дек - РИА Новости. Мексиканские спецслужбы ведут расследование в отношении ближайшего окружения экс-министра общественной безопасности Мексиканские спецслужбы ведут расследование в отношении ближайшего окружения экс-министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсии Луны, задержанного в США по обвинению в коррупционных связях с наркобизнесом.

"Мы проводим расследование в отношении пяти государственных служащих, наиболее близких к господину Гарсии Луне должностных лиц его администрации... Луис Карденас Паломино среди прочих предположительных участников... У нас есть юридическая возможность проверить данные с 2009 года, времени правления президента Фелипе Кальдерона", - сообщил журналистам руководитель службы финансовой разведки Мексики Сантьяго Ньета, которого цитирует издание Universal.

Карденас Паломино - экс-руководитель региональной безопасности федеральной полиции Мексики. Издание добавляет со ссылкой на источники в правительстве, что среди других фигурантов расследования - действующий министр безопасности штата Мехико Марибэль Сервантес.

По словам Ньеты, сейчас в фокусе расследования перевод средств со счета аппарата правительства на 2 миллиарда песо (6,6 миллиарда рублей), который через подставную фирму был направлен на счёт компании, принадлежащей семье Гарсии Луны.

Ранее стало известно, что задержанного в Техасе экс-министра переведут в Нью-Йорк, где будут проходить слушания по его делу. Согласно обвинительному заключению прокуратуры США, в обмен на взятки, переданные Гарсии, картель "Синалоа" мог осуществлять беспрепятственные поставки наркотиков, а также получал секретную информацию правоохранительных органов по расследованиям против картеля. Кроме того преступники получали информацию о конкурентах по криминальному бизнесу.

В Мексике Гарсию обвиняют в преступном сговоре с целью незаконного оборота наркотиков, даче ложных показаний, взяточничестве, соучастии в преступлениях против здоровья граждан и организованной преступности.