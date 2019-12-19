Финский журналист восхитился железными дорогами в России

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России , восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.

"Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира", - пишет автор статьи.

Журналист отметил, что проводники заботятся о пассажирах, а те, в свою очередь, готовы завязывать во время путешествий новые знакомства.

"Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России", - написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий.

По словам автора, он проехал тысячи километров по России и ряду других стран. При этом журналист отметил, что путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в французскую Ниццу стало поездкой, запомнившейся ему на всю жизнь.