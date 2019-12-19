Финский журналист восхитился железными дорогами в России

"Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира", - пишет автор статьи.
10 ноября, 04:19ТуризмЯпонский журналист раскритиковал российские пейзажи
Журналист отметил, что проводники заботятся о пассажирах, а те, в свою очередь, готовы завязывать во время путешествий новые знакомства.
"Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России", - написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий.
По словам автора, он проехал тысячи километров по России и ряду других стран. При этом журналист отметил, что путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в французскую Ниццу стало поездкой, запомнившейся ему на всю жизнь.
"Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния", - заключил Микконен.
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