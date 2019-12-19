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Туризм
2019-12-19T01:35+0300
https://ria.ru/20191219/1562557541.html
Финский журналист восхитился железными дорогами в России
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РИА Новости

Финский журналист восхитился железными дорогами в России

01:35 19.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд дальнего следования
Пассажирский поезд дальнего следования
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пассажирский поезд дальнего следования. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Финский журналист Эркка Микконен в своей статье в издании Yle поделился впечатлениями от путешествий по железным дорогам России, восхитившись при этом точностью, с которой ходят российские поезда.
"Особенно хорошо путешествовать на поезде в России. В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния. Персонал железных дорог создает атмосферу старого мира", - пишет автор статьи.
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Журналист отметил, что проводники заботятся о пассажирах, а те, в свою очередь, готовы завязывать во время путешествий новые знакомства.
"Я раз за разом поражаюсь точности поездов в России", - написал Микконен, подчеркнув, что поезда ходят по графику независимо от погодных условий.
По словам автора, он проехал тысячи километров по России и ряду других стран. При этом журналист отметил, что путешествие на поезде из Санкт-Петербурга в французскую Ниццу стало поездкой, запомнившейся ему на всю жизнь.
"Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния", - заключил Микконен.
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28094333
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