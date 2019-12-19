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В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
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РИА Новости

В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс

01:29 19.12.2019 (обновлено: 02:37 19.12.2019)
10563
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Законопроект о противодействии "нарушениям" Россией религиозной свободы на Украине, внесенный во вторник в сенат США, касается ситуации в Крыму и в Донбассе и может быть использован как еще одно основание для санкций против российских официальных лиц.
Документ внесен сенатором-республиканцем Роджером Уикером.
Автор законопроекта предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес России в "нарушении" религиозных свобод в Крыму и Донбассе. В частности, на основе отчета госдепартамента и "других сообщений" утверждается, что российские власти якобы притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины (непризнанная большинством церквей организация – ред.), Украинскую греко-католическую церковь, христиан-протестантов и "Свидетелей Иеговы"*.
Сенатор предлагает обязать президента США учитывать эти обстоятельства при решении вопроса, является ли Россия "страной, вызывающей особую обеспокоенность" в сфере религиозных свобод. Такой статус на основе Закона США о международной религиозной свободе от 1998 года предусматривает введение целого ряда ограничительных мер, начиная с публичного демарша, заканчивая запретом на кредиты и торговые отношения с правительством такой страны.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
00:54
Комитет сената США одобрил санкции против России
Эти меры по тяжести последствий серьезно уступают уже введенным против России санкциям, но законодательное закрепление обвинений в нарушении религиозных свобод в Крыму и Донбассе может быть использовано для давления на Москву. Кроме того, документ укладывается в общую политику американских законодателей по введению разнообразных санкций против России на долгосрочной основе.
Законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям сената США. В случае утверждения в комитете, он будет передан на голосование полного состава сената, затем в палату представителей и лишь потом на подпись президенту страны.
Ранее администрация США неоднократно обвиняла Россию в нарушении религиозной свободы на Украине в связи с ситуацией вокруг создания в конце 2018 года так называемой "новой церкви" Украины. Так, посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве в 2014 году, на днях заявил, что Россия "использует религию" для "подрыва демократии".
Москва в прошлом отвергала претензии США в нарушении религиозной свободы.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Севастополь. Крым
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Обсудить 13
ДонбассКрымРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Очень агрессивно строится мечеть в Крыму! никакого смирения. а церковь сатаны в США - это образчик духовного плюрализма.
19 декабря, 01:55
SFSergio Fatof
2720000
Кот от безделья всегда лижет я.....а . Так и сенат сша.
19 декабря, 02:26
АБАлександр Баранов
11110000
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