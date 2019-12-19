В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс

ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Законопроект о противодействии "нарушениям" Законопроект о противодействии "нарушениям" Россией религиозной свободы на Украине, внесенный во вторник в сенат США , касается ситуации в Крыму и в Донбассе и может быть использован как еще одно основание для санкций против российских официальных лиц.

Документ внесен сенатором-республиканцем Роджером Уикером.

Автор законопроекта предлагает законодательно закрепить обвинения в адрес России в "нарушении" религиозных свобод в Крыму и Донбассе. В частности, на основе отчета госдепартамента и "других сообщений" утверждается, что российские власти якобы притесняют крымских татар-мусульман, Православную церковь Украины (непризнанная большинством церквей организация – ред.), Украинскую греко-католическую церковь, христиан-протестантов и "Свидетелей Иеговы"*.

Сенатор предлагает обязать президента США учитывать эти обстоятельства при решении вопроса, является ли Россия "страной, вызывающей особую обеспокоенность" в сфере религиозных свобод. Такой статус на основе Закона США о международной религиозной свободе от 1998 года предусматривает введение целого ряда ограничительных мер, начиная с публичного демарша, заканчивая запретом на кредиты и торговые отношения с правительством такой страны.

Эти меры по тяжести последствий серьезно уступают уже введенным против России санкциям, но законодательное закрепление обвинений в нарушении религиозных свобод в Крыму и Донбассе может быть использовано для давления на Москву. Кроме того, документ укладывается в общую политику американских законодателей по введению разнообразных санкций против России на долгосрочной основе.

Законопроект пока находится на рассмотрении комитета по международным отношениям сената США. В случае утверждения в комитете, он будет передан на голосование полного состава сената, затем в палату представителей и лишь потом на подпись президенту страны.

Ранее администрация США неоднократно обвиняла Россию в нарушении религиозной свободы на Украине в связи с ситуацией вокруг создания в конце 2018 года так называемой "новой церкви" Украины. Так, посол США в Греции Джеффри Пайетт, возглавлявший американское посольство в Киеве в 2014 году, на днях заявил, что Россия "использует религию" для "подрыва демократии".

Москва в прошлом отвергала претензии США в нарушении религиозной свободы.