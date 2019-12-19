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Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР

00:58 19.12.2019 (обновлено: 01:11 19.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаключенные и сотрудник полиции ЛНР во время передачи Киеву заключенных, пожелавших отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории
Заключенные и сотрудник полиции ЛНР во время передачи Киеву заключенных, пожелавших отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заключенные и сотрудник полиции ЛНР во время передачи Киеву заключенных, пожелавших отбывать наказание на подконтрольной властям Украины территории. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Представители Киева на заседании в Минске в последний момент оказались не готовы к завершению переговоров об организации процесса обмена пленными в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник.
Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске в среду. На заседании контактной группы обсуждался вопрос очередного обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. По итогу встречи представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе заявила, что переговорщикам не удалось прийти к консенсусу.
"В последний момент представители Киева сорвали процесс обмена. Украинские переговорщики приехали в Минск без готовой "процедуры" процессуальной очистки передаваемых лиц в рамках обмена, несмотря на договоренности в Париже", - заявил Мирошник.
Он уточнил, что на протяжении восьми часов представители республик в Минске вместе с переговорщиками Украины пытались найти процедуру, гарантирующую механизм декриминализация обмениваемых лиц, а также гарантии, которые обеспечат его выполнение.
"В последний момент Киев оказался не готов к завершению процесса", - уточнил Мирошник.
По словам представителя ЛНР, республики остаются открытыми к завершению договоренностей по проведению обмена в ускоренном режиме и проведению процедуры обмена удерживаемых лиц по формуле "всех установленных на всех установленных".
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Мужчина в разрушенном доме в Донецке
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