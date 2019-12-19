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ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
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РИА Новости

ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России

00:56 19.12.2019 (обновлено: 05:15 19.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России. Документ среди прочего призывает Москву "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".
Голосование пройдет в четверг.
Евросоюз принял в последние годы несколько пакетов санкций против России, требуя соблюдать "территориальную целостность и суверенитет" Украины. Основной блок экономических санкций ЕС увязывает с оценкой прогресса в выполнении Минских соглашений. Экономические рестрикции в очередной раз были продлены на евросаммите в декабре еще на полгода.
В четверг на сессии в Страсбурге европарламентарии проголосуют по проекту резолюции, внесенной в связи с принятием в России закона о регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Помимо критики этих мер и призывов к их отмене в тексте содержится отдельный пункт с упоминанием антироссийских санкций.
"Европарламент подчеркивает, что санкции против России могут быть сняты только тогда, когда Россия полностью выполнит свои обязательства", - говорится в разработанном несколькими фракциями совместном проекте, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом Минские соглашения в этом пункте отдельно не упомянуты.
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Речь идет в более широком контексте о призыве "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".
Кроме того, Европарламент в этом же контексте призывает главу европейской дипломатии "разработать новую всеобъемлющую стратегию ЕС-Россия, направленную на укрепление мира и стабильности", полагая, что "любой диалог должен основываться на твердых принципах, включая уважение территориальной целостности соседей".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Ранее парламентарии приняли, а президент подписал закон, позволяющий признавать иноагентами физлиц, которые сотрудничают со СМИ-иноагентом и получают финансирование из-за рубежа. В свою очередь иноСМИ-иноагент обязано зарегистрировать в России юрлицо, которое должно работать в соответствии с российским законодательством.
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