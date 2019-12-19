ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России

БРЮССЕЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Европарламент подготовил проект резолюции, в которой применил расширительное трактование условий для снятия европейских санкций с России . Документ среди прочего призывает Москву "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".

Голосование пройдет в четверг.

Евросоюз принял в последние годы несколько пакетов санкций против России, требуя соблюдать "территориальную целостность и суверенитет" Украины. Основной блок экономических санкций ЕС увязывает с оценкой прогресса в выполнении Минских соглашений. Экономические рестрикции в очередной раз были продлены на евросаммите в декабре еще на полгода.

В четверг на сессии в Страсбурге европарламентарии проголосуют по проекту резолюции, внесенной в связи с принятием в России закона о регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Помимо критики этих мер и призывов к их отмене в тексте содержится отдельный пункт с упоминанием антироссийских санкций.

"Европарламент подчеркивает, что санкции против России могут быть сняты только тогда, когда Россия полностью выполнит свои обязательства", - говорится в разработанном несколькими фракциями совместном проекте, с которым ознакомилось РИА Новости. При этом Минские соглашения в этом пункте отдельно не упомянуты.

Речь идет в более широком контексте о призыве "отменить или изменить все законы, несовместимые с международными стандартами", а также "уважать международное право".

Кроме того, Европарламент в этом же контексте призывает главу европейской дипломатии "разработать новую всеобъемлющую стратегию ЕС-Россия, направленную на укрепление мира и стабильности", полагая, что "любой диалог должен основываться на твердых принципах, включая уважение территориальной целостности соседей".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.