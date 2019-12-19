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2019-12-19T05:54+0300
https://ria.ru/20191219/1562556853.html
Комитет сената США одобрил санкции против России
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РИА Новости

Комитет сената США одобрил санкции против России

00:54 19.12.2019 (обновлено: 05:54 19.12.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Сенатский комитет по иностранным делам конгресса США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против госдолга России, а также банковского и энергетического секторов страны, сообщил РИА Новости представитель комитета.
Демократы и республиканцы еще в начале 2019 года внесли в конгресс проект закона "О защите американской безопасности от агрессии Кремля". С тех пор документ находится на рассмотрении в комитете по международным отношениям сената, поправок в него пока не вносилось.
По регламенту после утверждения на уровне комитета законопроект выносится на голосование общим составом сената. При успешном голосовании документ должна будет поддержать палата представителей США, после чего он поступит на подпись президенту.
В случае принятия он приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга. В частности, законопроект предлагает ввести санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы". Москва неоднократно отрицала обвинения.
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"План Б"

В апреле министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который России готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
"У нас есть "план Б". Что называется на случай введения таких санкций. Я постоянно говорю, если будут введены санкции на банки с госучастием (вопрос таких санкционных решений он совершенно понятен – создать нестабильность, дестабилизацию в России), то у правительства и у Банка России есть инструменты и все возможности для того, чтобы, в первую очередь, поддержать всех клиентов, обеспечить им полностью расчеты, выдачу наличных, безналичных, как в долларах так и в национальной валюте. Здесь подключится и Центральный банк, и правительство. Поэтому будем реагировать", - сказал он.
По словам Силуанова, у российской экономики есть резервы, чтобы противостоять этим санкциям.
"У нас сейчас два риска в отношении санкций: это долг (ограничения на новый долг и на обращение старого госдолга) и пять госбанков. Я вижу два этих серьезных риска. Если они реализуются, конечно, нам будет неприятно", - отметил он.
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"Но по долгу, если иностранцы два года назад "бежали" (из российских гособлигаций), их заместили наши отечественные. Сейчас (иностранцы) опять "побежали" в наши бумаги. Если опять они будут "убегать" (из-за новых санкций), у нас есть в конце концов и остатки бюджетные, год мы точно продержимся. Даже на этих остатках, не осуществляя заимствований. В последующие годы будем смотреть, у нас и резервы накопились, (выросли средства) Фонда национального благосостояния", - добавил Силуанов.

Удар по американским инвесторам

Санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь, ударят по американским инвесторам, заявил ранее РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Это не самый желаемый результат", - сказал Родзянко.
"Думаю, что сейчас непосредственной реакции на рынки эта новость не окажет, потому что такие мысли, такие идеи витают в воздухе уже давно, и то, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, в которой мы сейчас находимся", - добавил собеседник агентства.
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Санкции против госдолга по делу Скрипалей

В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство России не в рублях.
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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AmChamСенат СШААнтон СилуановРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А мы им! А мы им! А мы им что? А мы им вооот такенную ноту протеста зарядим! Ну и пошлины поднимем на мелкую электронику, да и вообще на все товары широкого потребления, которыми население России пользуется. Вот так вот. Вместо того, чтобы запретить продажу металлопроката. В общем, в ответ на их санкции, "мы" введем санкции против "своего" же народа, но не против стратегических отраслей противника. Хотя какой "нам" (им) Штаты противник, там же их детишки живут, гражданство имеют, видны на жительство. Как-то так.
19 декабря, 03:55
Александр Сергеевич
2600006
Только бы нам ночь простоять да день продержаться.
19 декабря, 01:47
КМКалинка Малинкова
160102
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