Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года

"Мы подняли шум, когда в мае стало совершенно понятно, что ничего не происходит. Стало ясно, что у компании проблемы. Оплачены были достаточно существенные суммы за металлоконструкции своему же заводу в Самаре. Все было, к сожалению, очевидно, последовала совершенно правильная реакция со стороны правоохранительных органов. Надеемся, что банковская гарантия, другие механизмы обеспечения позволят эти деньги вернуть, а порт будет достроен", - добавил Алиханов.