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Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
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РИА Новости

Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года

00:46 19.12.2019
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовКалининград
Калининград
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 дек - РИА Новости. Строительство грузопассажирского глубоководного порта в городе Пионерском в Калининградской области, где было выявлено хищение на 1,6 миллиарда рублей, завершится не раньше 2021 года, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов.
Проект строительства международного терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском реализуют Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Строительство началось в феврале 2018 года, осенью 2019 года порт должен был заработать.
"Сейчас строительство заморожено под зиму. Дальше принято решение на проектном комитете, что федерация продолжает эту стройку и заканчивает ее, давайте будем реалистами, в 2021 году... Порт должен был начать работать в этом году", - сказал Алиханов.
Ранее Северо-западное следственное управление на транспорте сообщило, что в Калининграде были задержаны подозреваемые в хищении 1,6 миллиарда рублей при строительстве терминала.
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"Мы подняли шум, когда в мае стало совершенно понятно, что ничего не происходит. Стало ясно, что у компании проблемы. Оплачены были достаточно существенные суммы за металлоконструкции своему же заводу в Самаре. Все было, к сожалению, очевидно, последовала совершенно правильная реакция со стороны правоохранительных органов. Надеемся, что банковская гарантия, другие механизмы обеспечения позволят эти деньги вернуть, а порт будет достроен", - добавил Алиханов.
Как следует из материалов уголовного дела, в декабре 2017 года ООО "Больверк" (генеральный подрядчик) заключило государственный контракт с ФГУП "Росморпорт" (заказчик-застройщик) на строительство объекта терминала на сумму 7,4 миллиарда рублей. ООО "Больверк" получило аванс по госконтракту на общую сумму 3,63 миллиарда рублей, при этом фактическая готовность объекта составляет лишь 27%.
Таким образом, полагает следствие, расходование более 1,6 миллиарда рублей на строительство объекта руководство ООО "Больверк" не подтвердило. Следствие установило, что поступившие от ФГУП "Росморпорт" деньги направлены ООО "Больверк" на счета четырех аффилированных организаций. В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу "фирм-однодневок", зарегистрированных в Самарской области.
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СтроительствоАнтон АлихановКалининградская областьОбщество
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