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Медиавойны
2019-12-19T07:35+0300
https://ria.ru/20191219/1562556614.html
Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
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РИА Новости

Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia

00:34 19.12.2019 (обновлено: 07:35 19.12.2019)
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© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян посоветовала европейским организациям, отвечающим за свободу слова, "самораспуститься", если власти Эстонии не удержат от угроз журналистам Sputnik.
В среду стало известно, что сотрудники Sputnik Estonia получили от департаментов полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не расторгнут трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
"Приехали. В Эстонии официально угрожают посадить наших журналистов, если они до Нового года не уволятся. Если власти этой страны не остановят, то ОБСЕ, ЕСПЧ и кто там еще в Европах отвечает за свободу слова советую самораспуститься", - написала Симоньян в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее назвали действия эстонских властей вопиющим произволом и пообещали обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Логотип международного информационного агентства и радио Sputnik
Вчера, 21:29Медиавойны
В ООН пообещали ознакомиться с ситуацией вокруг угроз Sputnik Estonia
Ранее Симоньян рассказала про допросы и запугивания соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, в этой стране Sputnik сталкивается с самыми серьезными проблемами. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.
Эстония - единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них - граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД России указывали, что действия этих государств явно скоординированы. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Студия радио Sputnik
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Запрет на профессию. Чем ответит РФ на угрозы в адрес Sputnik Estonia?Эстония официально угрожает уголовным преследованием сотрудникам агентства Sputnik. Законодатели, журналисты и общественные деятели резко осудили действия Таллина и раскрыли возможный ответ Москвы.
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МедиавойныЭстонияРоссияМИА "Россия сегодня"Sputnik ЭстонияSputnikМаргарита СимоньянВ мире
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