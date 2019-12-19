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В ОБСЕ рассказали о планах Киева, ДНР и ЛНР по обмену пленными
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РИА Новости

В ОБСЕ рассказали о планах Киева, ДНР и ЛНР по обмену пленными

00:25 19.12.2019 (обновлено: 01:21 19.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото
МИНСК/КИЕВ, 19 дек - РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе стремятся провести обмен пленными до конца года, не исключено, что смогут договориться по этому вопросу в режиме видеоконференции, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Стороны действительно стремятся осуществить это (обмен - ред.) до конца года", - заявил Сайдик журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы по Донбассу в Минске.
При этом дипломат выразил мнение, что участники переговоров провели в среду в Минске основательную работу. Однако, по словам Сайдика, в этом вопросе "есть разные технические и оперативные моменты, которые надо будет еще уточнить".
Сайдик также не исключает, что стороны конфликта в Донбассе смогут достичь договоренности по обмену пленными в режиме видеоконференции.
При этом пресс-секретарь представителя Киева на переговорах контактной группы по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что стороны на прошедших в Минске переговорах "приложили значительные усилия", чтобы способствовать обмену удерживаемыми лицами.
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"Стороны очень основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, содержащихся в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения "нормандского" саммита по этому вопросу", - написала Олифер в Facebook.

Она добавила, что контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита в "нормандском" формате, "повторно заявляет о своей полной преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мероприятий по поддержке режима прекращения огня".
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" по итогам встречи, прошедшей в Париже, приняли коммюнике. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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