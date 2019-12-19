Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин проведет в четверг традиционную итоговую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов, которая в этом году обещает собрать рекордно много представителей СМИ.

Это будет уже 15-ая большая пресс-конференция, в целом за предыдущие годы Путин посвятил общению со СМИ в таком формате без малого двое суток - около 47 часов.

Аккредитацию на нынешнюю пресс-конференцию получили 1895 человек, то есть почти на две сотни больше, чем в 2018 году, когда был поставлен предыдущий рекорд по числу аккредитовавшихся. Впрочем зал, где состоится мероприятие, позволяет разместить только 900 журналистов. Как и все последние годы, пресс-конференция главы государства пройдет в Центре международной торговли в Москве. В этом году потребовалось установить 50 тонн оборудования для проведения мероприятия, транслировать которое будет 13 телекамер.

Особенности формата

Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Интерес к событию растет год от года. В прошлом году аккредитацию на мероприятие получили 1702 журналиста, а годом ранее - 1640 человек.

Нынешняя пресс-конференция по традиции начнется в полдень, и, как обычно, в сетке вещания на нее отводится три часа эфирного времени. Но на практике никаких временных ограничений нет. Самая короткая беседа Путина с журналистами была в 2001 году. Она длилась всего полтора часа. Рекордным по продолжительности пока остается мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь на семь минут меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В прошлом году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты, и за это время ответил на 66 вопросов от 53 представителей СМИ. Президента спрашивали об экономике, реализации национальных проектов, различных аспектах социальной политики, проблемах регионов. Традиционно часто звучали и вопросы из международной повестки - о российско-американских отношениях, взаимодействии России и Турции, о Сирии и Украине.

Наряду с вопросами журналисты озвучили и ещё с десяток самых разных просьб, адресованных Путину. Впрочем, нашлась одна журналистка, которая и сама предложила помощь главе государства. Поинтересовавшись, как дела у президента и как его здоровье, девушка посетовала, что это почему-то никого не интересует. Выслушав ответ Путина, она предложила ему помощь - такую, какая понадобится.

Процесс подготовки

Все три предшествовавших дня Путин посвятил подготовке к общению с прессой, что, впрочем, не отменяло и текущих мероприятий, предусмотренных графиком. Так, в понедельник президент провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами, также в эти дни у него было несколько международных телефонных разговоров.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в рамках подготовки к пресс-конференции Путин традиционно общается с министрами и вице-премьерами, руководителями федеральных агентств. По его словам, идет "обычная работа по обновлению у президента всего массива информации". Накануне пресс-конференции у Пескова спросили, готовит ли президент ответ на вопрос о резонансном деле журналиста Ивана Голунова, который уже звучал ранее на встрече с членами президентского совета по правам человека, но тогда остался без ответа. Пресс-секретарь заверил, что Путин готов отвечать на любые вопросы, в том числе и по делу Голунова.

Заранее готовятся к пресс-конференции первого лица и сами журналисты, причем это касается не только вопросов и просьб, которые они собираются адресовать президенту. Некоторые корреспонденты заранее продумывают яркие образы и подбирают необычные детали костюма; многие по традиции берут с собой плакаты, на которых написана тема вопроса или отдельный тезис. И всё это – чтобы привлечь внимание Путина и задать свой вопрос.

Что касается технической части, многое было готово уже ко вторнику. В общем холле Центра международной торговли разместили экраны для трансляции, был подготовлен пресс-центр с компьютерами, а в зале, где пройдет пресс-конференция, сотрудники в тот день уже расставляли стулья, настраивали камеры и проверяли звук. Транслировать мероприятие будут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", НТВ и ОТР, которое сопроводит большую пресс-конференцию сурдопереводом.

Вопросы о личном

Обычно на больших пресс-конференциях Путину задают немало личных вопросов; например, журналистов волнует тема супружества. В 2014 году в ответ на вопрос о новой первой леди Путин сказал, что сначала должен выдать замуж бывшую жену, а уже потом подумает и о себе. В прошлом году президента вновь спросили, когда он женится и на ком. Путин в ответ заявил, что как порядочный человек когда-нибудь должен будет жениться.

Не меньше интересует журналистов и здоровье президента. В ходе прошлой пресс-конференции на вопрос о самочувствии Путин ответил известной шуткой: "не дождетесь", и уточнил, что со здоровьем у него все в порядке, он старается за этим следить и занимается спортом, но в межсезонье, как и у всех, могут быть простуды.

Спрашивали президента и о его музыкальных предпочтениях. Он признался, что не фанат музыки heavy metal, любит классические произведения, слушает Чайковского, Моцарта, Листа, Шопена, Брамса, Шуберта, Бетховена и Баха. А говоря о своем отношении к рэперам, заявил, что они были и среди его доверенных лиц на прошедших президентских выборах. Он упомянул, в частности, о Тимати, которого охарактеризовал как "замечательного человека" и "прекрасного артиста".