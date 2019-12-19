Сельский учитель с российским размахом

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Еще несколько лет назад сельский учитель Алексей Овчинников и представить не мог, что объездит полстраны со своими мастер-классами, открытыми уроками, будет проводить вебинары и преподавать в онлайн-школах.

Все началось довольно прозаично: Алексей Васильевич решил попробовать себя в конкурсе "Учитель года" в 2011 году. Для педагога из маленького села Теплое в Липецкой области это был серьезный вызов.

"Работа учителя довольно циклична. Из года в год ты проходишь одну и ту же программу, одни и те же темы. Чтобы вырваться из этого, каждый раз ставлю перед собой новую задачу. Конкурс был одной из задач, которую я себе поставил", – рассказывает он.

Особый подход в сельских условиях

Алексей преподает сразу три предмета – математику, биологию и информатику. Частично в этом и заключается секрет его особого педагогического мастерства. Он старается дать цельное представление о науке, а не разбивать ее на отдельные предметы.

Такой подход начал вырабатываться еще в университете. Поступал будущий педагог на специальность "учитель математики и естественных дисциплин".

© Фото из личного архива Алексея Овчинникова Алексей Овчинников проводит открытый урок с учениками школы, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия) © Фото из личного архива Алексея Овчинникова Алексей Овчинников проводит открытый урок с учениками школы, с. Верхневилюйск, Республика Саха (Якутия)

"Помимо основной дисциплины изучали биологию и химию, физику. В процессе обучения стал понимать, насколько они связаны. Какие-то закономерности, которые в школе изучаются в разных предметах, на самом деле являются едиными. Это позволило увидеть и понять единство природы", – отмечает он.

Именно эту идею он старается донести до учеников. К тому же, рассказывает Овчинников, на руку играет жизнь в селе: "Многие вещи, которые мы изучаем на уроках, дети видят в жизни, они ближе к природе. Достаточно просто найти примеры, которые позволяют связать изучаемый материал с жизненным опытом ребенка, оттолкнуться от этого и развивать мысль ребенка применительно к учебному материалу".

Нестоличный учитель

После победы в конкурсе Алексею Овчинникову предлагали остаться в Москве, однако он не стал менять сельскую школу на столичную.

Педагог считает, что на работу учителя не влияет территориальное расположение.

"Те же парты, те же учебники, та же доска, те же растения на окнах, те же задачи – олимпиады, ЕГЭ, ОГЭ. Это ничем принципиально не отличается от того, что у меня есть. Учителем года я стал, работая именно в сельской школе, и здесь же нахожу возможности для дальнейшего саморазвития" – рассуждает Алексей Овчинников.

Жизнь после конкурса

Алексей признается, что конкурс изменил многое в его жизни. Его приглашают выступать с различными мастер-классами, проводить открытые уроки. Он ежегодно участвует в конкурсе "Учитель года России" в качестве члена жюри. Помимо основной работы преподает в онлайн-школах, участвует в педагогических фестивалях, слетах и марафонах. Проводит вебинары и даже авторские курсы по биологии, объехал десятки городов.

© Фото из личного архива Алексея Овчинникова Алексей Овчинников проводит мастер-класс на педагогическом форуме в Рязани © Фото из личного архива Алексея Овчинникова Алексей Овчинников проводит мастер-класс на педагогическом форуме в Рязани

Однако Алексей Васильевич старается, чтобы столь активная жизнь не была в ущерб работе в школе.

"Поездки совершаю преимущественно во время каникул, в периоды карантина или подгадываю так, чтобы это были дни, когда у меня нет уроков. Значительную часть времени работаю онлайн, без отрыва от основной работы – по вечерам, в выходные", – говорит он.

Казалось бы, о чем еще мечтать – вершины взяты, признание получено. Но Овчинников по привычке ставит себе новые задачи: недавно он защитил кандидатскую диссертацию, а сейчас обучается в магистратуре в ВШЭ в Москве.