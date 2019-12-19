Российские туристы рассказали, как технологии помогают путешествовать

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному в России, 68 процентов туристов узнают о малоизвестных направлениях благодаря туристическим интернет-сообществам, сообщает Booking.com.

В опросе приняли участие тысяча респондентов. Они отвечали на разные вопросы, связанные с использованием современных гаджетов и интернета в туризме.

Так, 70 процентов опрошенных утверждают, что в социальных сетях и медиа они получают информацию о местах, про которые ранее ничего не знали, но куда хотели бы отправиться.

Примерно 73 процента согласны с тем, что находить досуг в новых местах намного легче с помощью специальных приложений для путешественников.

Около 74 процентов опрошенных, которые обращаются к технологиям при поиске объекта размещения, отмечают, что сайты онлайн-бронирования предлагают им простой способ найти место для проживания. Особенно если им необходимо забронировать жилье вдали от туристических зон.