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Туризм
2019-12-19T10:17+0300
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Российские туристы рассказали, как технологии помогают путешествовать
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РИА Новости

Российские туристы рассказали, как технологии помогают путешествовать

10:17 19.12.2019
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© Depositphotos / AnnaTamilaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже
© Depositphotos / AnnaTamila
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному в России, 68 процентов туристов узнают о малоизвестных направлениях благодаря туристическим интернет-сообществам, сообщает Booking.com.
В опросе приняли участие тысяча респондентов. Они отвечали на разные вопросы, связанные с использованием современных гаджетов и интернета в туризме.
Так, 70 процентов опрошенных утверждают, что в социальных сетях и медиа они получают информацию о местах, про которые ранее ничего не знали, но куда хотели бы отправиться.
Примерно 73 процента согласны с тем, что находить досуг в новых местах намного легче с помощью специальных приложений для путешественников.
Около 74 процентов опрошенных, которые обращаются к технологиям при поиске объекта размещения, отмечают, что сайты онлайн-бронирования предлагают им простой способ найти место для проживания. Особенно если им необходимо забронировать жилье вдали от туристических зон.
Примерно столько же путешественников хотели бы иметь сервис с необычными советами и рекомендациями, чтобы познакомиться с чем-то совершенно новым.
Девушка с ноутбуком на пляже
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