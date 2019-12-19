Дизайнер пояснила смысл костюма Дейнерис в "Игре престолов"

"Сначала идея заключалась в том, что она отправлялась на драконе на север, и ей должно было быть тепло. Потом я решила, что она впервые делала что-то не для себя – обычно она преследовала свои цели, а тут она делала это ради любви", - уточнила Мишель Клэптон, получившая премию "Эмми" за "Игру престолов".