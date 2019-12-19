Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская: люди перестали бояться ЭКО

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская в интервью РИА Новости рассказала о росте числа женщин, страдающих бесплодием , о том, в каком возрасте лучше всего рожать первого ребенка, об эффективности процедуры экстракорпорального оплодотворения и изменении отношения россиян к ней, а также о проблемах, связанных с суррогатным материнством , и о том, почему церковь не должна вмешиваться в вопросы ЭКО. Беседовала Людмила Белоножко.

— Ксения Владиславовна, увеличивается ли число женщин, страдающих бесплодием, за последние годы?

— Да, к сожалению, проблема бесплодия растет. Она растет не только в нашей стране, а практически во всех развитых странах. Это связано с изменением репродуктивного поведения. Если раньше женщина в 19 веке неоднократно беременела, рожала, кормила, то теперь по разным причинам она сначала получает образование, делает карьеру, обеспечивает материальное положение, а уже потом задумывается о детях. Соответственно, увеличивается возраст женщин, которые рожают первого ребенка. Такая тенденция— откладывание материнства — прослеживается в последние годы, и не только в нашем обществе, но и в других странах. Кроме того, теперь женщины ориентированы на то, чтобы был один, максимум два ребенка, хотя раньше 5-8 детей было нормой.

У нас существуют определенные законы природы – женщина физиологически устроена так, что у нее есть функция деторождения – репродуктивная. Она ограничена возрастным фактором. Чем старше женщина становится, тем меньше у нее шансов наступления беременности и выше риск различных заболеваний в случае наступления беременности.

Плюс ко всему к возрасту, когда женщина решила иметь детей, она может иметь какие-то приобретенные заболевания, которые могут оказывать негативное влияние на репродуктивную систему. С возрастом заболевания приобретаются, и чем их больше, тем более актуально стоит проблема бесплодия, поэтому и к процедуре ЭКО чаще прибегают женщины более старшего возраста.

— В каком возрасте тогда лучше всего рожать первого ребенка?

— Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше.

— А как за последние годы меняется число проводимых процедур ЭКО?

— Количество программ ЭКО в последнее время, безусловно, увеличивается. Первая попытка ЭКО была проведена в 1977 году, а в 1978 году родился первый ребенок Луиза Браун, спустя 30 лет профессор Эдвардс получил за это Нобелевскую премию. Сейчас процедура стала обычной, рутинной. Количество попыток ЭКО растет каждый год благодаря улучшению информированности врачей и пациентов о процедуре.

В мире уже более восьми миллионов детей родилось с помощью программы ЭКО. Очень многие люди делают процедуру, ее перестали бояться, как это было раньше. Надо сказать, что раньше многие скрывали, что делали ЭКО. Сейчас ситуация, конечно, совершенно другая.

Сейчас ЭКО можно сделать за счет средств ОМС, это очень хорошо, так как кто-то не может проводить ее за собственный счет, но хочет иметь ребенка. Несмотря на включение процедуры в программу ОМС в России, по сравнению с другими европейскими странами, количество попыток ЭКО на миллион населения значительно ниже. В среднем в европейских странах этот показатель составляет 1,5 тысячи, а в России – 839 циклов.

— Какова тогда эффективность ЭКО в России? Увеличивается ли количество успешных процедур ЭКО за последние годы и благодаря чему?

— Эффективность ЭКО можно рассматривать с разных сторон – либо можно посчитать, как часто наступает беременность на проведенную программу, либо как часто наступает беременность, когда женщине переносят эмбрион. Иными словами, можно начать программу ЭКО, но не получить эмбрион, тогда и переносить будет нечего.

Если мы считаем только те попытки, которые закончились переносом эмбриона, то частота наступления беременности составляет в среднем около 35%. Эта цифра не меняется в последние годы, даже несмотря на то, что технологии улучшаются.

— Почему тогда эта цифра не увеличивается?

— Это связано во многом с дополнительными факторами наступления беременности, которые не зависят от самой процедуры ЭКО. Мы уже говорили, что чаще всего к программе прибегают женщины более старшего возраста, а чем старше женщина, тем меньше вероятность наступления беременности. Если мы возьмем группу женщин 40-42 лет, то там частота наступления беременности будет еще ниже, примерно 15-20%. То есть чем старше женщина, тем меньше вероятность наступления беременности, это закон природы, и мы не можем его изменить.

— Может ли ЭКО быть опасно для женщины? И к каким осложнениям может привести процедура?

— Проведено очень много исследований по этому вопросу. Надо сказать, что, в принципе, любая процедура может привести к определенным осложнениям, в том числе и ЭКО. Но процент осложнений небольшой, возможно брюшное кровотечение, синдром гиперстимуляции яичников, внематочная беременность. Хотя последнее может наступить и при традиционном способе зачатия ребенка.

К сожалению, уменьшить риски до нуля невозможно, но стоит помнить, что осложнения после ЭКО встречаются достаточно редко. В последнее время неоднократно в СМИ заявляли, что ЭКО может как-то влиять на развитие опухоли мозга, но исследования показывают, что частота онкологических заболеваний у женщин, которые проводили ЭКО, не превышает популяционного показателя, так что это скорее миф.

— Известно ли о каких-либо исследованиях, доказывающих, что дети, рожденные с помощью ЭКО, отличаются по состоянию здоровья от детей, зачатых традиционным способом?

— Исследования, конечно, ведутся. Например, в скандинавских странах, где больше всего детей рождается с помощью ЭКО, собрали статистику. Она показывает, что дети рождаются здоровыми, они не отличаются от детей, зачатых традиционным путем. У ребенка, конечно, могут возникнуть какие-то проблемы со здоровьем, но, как правило, это связано не с самой процедурой ЭКО, а, например, преждевременными родами, недоношенностью и другое.

— Давайте теперь поговорим о суррогатном материнстве, многие эксперты отмечают, что определенные вопросы этой области надо урегулировать более тщательно на законодательном уровне. Согласны ли вы с этим? Какие проблемы в этой сфере возникают чаще всего?

— Прежде всего надо сказать, что у нас разрешена программа суррогатного материнства и это очень хорошо, потому что есть медицинские показания к суррогатному материнству, когда у женщины, например, нет матки, есть какие-то пороки развития или по состоянию своего здоровья она не может выносить ребенка.

Если пациентке показано суррогатное материнство, помимо врачей дальше уже начинают работать и другие специалисты, которые занимаются подбором суррогатной матери, заключают соответствующие договоры.

Мы же здесь выступаем лишь исполнителями. У биологических родителей берется материал, проводится оплодотворение, и дальше эмбрион переносим суррогатной матери. Суррогатную мать врач обязательно обследует, и дальше, после наступления беременности, ее наблюдает акушер-гинеколог.

На мой взгляд, сложным является вопрос о вознаграждении суррогатных матерей, понятно, что эта услуга должна быть возмездной, но вопрос непростой, ведь беременность может прерваться, и как быть тогда в этой ситуации, тоже непонятно. Кроме того, согласно закону, именно суррогатная мать является матерью ребенка, хотя генетически никакого отношения она не имеет к ребенку. То есть если женщина не подпишет отказ от ребенка после родов, то биологические родители не смогут забрать его. Эти проблемы, конечно, есть.

С медицинской стороны я могу сказать, что суррогатное материнство не вредит здоровью. Организм женщины вообще заточен так, чтобы она беременела и рожала. Самое главное, что суррогатная мать может родить не своего ребенка, а потом иметь и своих собственных детей. Суррогатное материнство не ухудшает никак прогноз на последующее деторождение. Ведь рожать – это в целом вообще полезно.

— Церковь имеет достаточно твердые убеждения, что ЭКО и суррогатное материнство недопустимы. Как врачебное сообщество относится к этому?