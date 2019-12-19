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Президент РФ Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T07:58+0300
https://ria.ru/20191219/1562547100.html
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
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РИА Новости

Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет

00:00 19.12.2019 (обновлено: 07:58 19.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Броские наряды, плюшевые игрушки и необычные головные уборы — большая пресс-конференция Владимира Путина немного напоминает карнавал. Пятнадцатая по счету, она уже побила рекорд — по числу аккредитованных журналистов. Правда, в этом году Кремль поставил условие, которое изменит планы многих из них.

Плакатный стиль

Сколько времени продлится нынешняя пресс-конференция, не известно никому, в том числе и самому Путину. Телевизионщики выделили в сетке вещания около трех часов. Статистика говорит о четырех. Прошлогодняя встреча с журналистами продлилась 3 часа 43 минуты, годом ранее — 3 часа 40 минут. Как видим, до рекорда 2008-го (почти пять часов) последние мероприятия не дотягивают.
Впрочем, главная ценность таких событий не в продолжительности, а в возможности задать вопрос. Для этого журналисты изо всех сил стараются привлечь внимание главы государства и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Один из проверенных годами способов — развернуть огромный плакат. На нем может быть надпись, рисунок, фотография (да хоть "котики") — неважно, главное — выделиться. И ведь срабатывает!
"Чтобы обострить еще ваш вопрос, я видел, девушка плакат поднимала, на котором написано: "Путин, бай-бай", — приглядывался к залу президент в 2017-м. Но написано там было другое — "бабай" — дедушка по-татарски, этот плакат принесла журналистка из Татарстана. И слово она получила.
Но в этом году Кремль попросил журналистов не усердствовать. "Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297×420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов", — говорится в сообщении департамента аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента. Такие письма пришли всем аккредитованным представителям прессы, а их на этот раз рекордное количество — 1702.
Хотя, когда в прошлом году журналистка размахивала триколором перед видеооператорами и мешала им вести съемку, Путин в шутку заметил: "Российский флаг никому не может мешать!"
Кроме того, всегда есть другие способы привлечь внимание: репортеры из Оренбурга приходят в фирменных кружевных платках, кто-то — в карнавальных костюмах или в нарядах снегурочки. Правда, кавказскую папаху уже изымали на входе в зал, как и шлем хоккеиста. Тут уж как повезет.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018
Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. 20 декабря 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018

Годовой отчет

Большая пресс-конференция — это, по сути, подведение итогов года. Обычно она начинается с небольшого отчета Владимира Путина о социально-экономической ситуации в стране. В прошлом году первым прозвучал вопрос, касающийся национальных проектов, — реальные ли задачи поставлены. Ответ президент начал с разъяснения, для чего они вообще нужны: "Для прорыва. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего".
И вот 2019-й принес серьезные достижения: запущены газопровод "Сила Сибири" и трасса Москва — Санкт-Петербург, а по Крымскому мосту вскоре отправятся поезда. На очереди — "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Все эти проекты закладывал Путин и теперь доводит их до конца.
В прошлом году разговор об экономике и росте тарифов ЖКХ быстро прервался международной повесткой: был задан вопрос о возможности ядерной войны. В этом году для такого интереса повод тоже найдется: Иран заявил о новом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной программы Тегерана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и Ирана в 2015 году. Взамен ряд стран согласился снять санкции. Но в 2018-м из сделки вышли американцы.
Впрочем, многие процессы, идущие в этом году, заложены ранее. Активной внешнеполитической динамики не наблюдалось — даже долгожданная встреча "нормандской четверки" в Париже не принесла очевидного прорыва. И Путина об этом, конечно, тоже спросят.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЖурналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018
Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Журналисты во время ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018

Скандалы и запреты

Отношения с Вашингтоном, Пекином, Токио, действие антироссийских санкций — все это, безусловно, так или иначе прозвучит. Добавятся вопросы и о последних событиях в спорте. 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему бану, однако разбирательства завершатся не скоро. Впереди апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS), а пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает разгребать кучу дел, связанных с допинг-пробами отечественных спортсменов.
"В значительной степени мы сами виноваты в той ситуации. Применение допинга-то было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Но этого не было и никогда не будет", — говорил Путин в прошлом году.
Президент готов отвечать на любые вопросы, в том числе и по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил накануне Дмитрий Песков. "Тем более сам формат пресс-конференции абсолютно свободный. Свободное общение", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили.

Вытянулись в линию

Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими. Журналисты все чаще формулируют вопросы, которым впору звучать на прямой линии. В прошлом году, например, сотрудник вестника "Семья. Общество. Традиции" рассказала президенту, что пытается открыть футбольное поле для детей из неблагополучных семей и детских домов. Однако инициатива не находит поддержки у местных властей, где ее авторов просто отфутболивают.
"Два года мы обиваем пороги комитетов, пишем письма, встречаемся, и два года мы натыкаемся на полное безразличие, — пожаловалась журналистка президенту. — Нас воспринимают как магазинчик цветов или заправку, никаким образом не реагируя на то, что мы пытаемся помочь государству выполнять его же функции и важную миссию".
Путин попросил уточнить, сколько стоит стадион — на тот момент это было одиннадцать миллионов рублей. Поскольку речь шла о Санкт-Петербурге, президент обещал поговорить с Александром Бегловым. "Уверен, вопрос будет решен", — добавил он. И действительно — решили в тот же день.
Пару лет назад на пресс-конференцию попал и в итоге даже задал вопрос человек, не имеющий никакого отношения к журналистике. Глава мурманского рыбокомбината Михаил Зуб жаловался на проблемы с переработкой продукции. Зуб признался, что проник на мероприятие незаконно: "Я вас обманул. Я не журналист никакой". Пресс-секретарь президента его пожурил: "Это очень плохо, что вы нас обманули. Но спасибо, что признались".
К слову, в прошлом году Песков обращал внимание, что на пресс-конференции прозвучали жалобы, не имеющие отношения к действительности, иными словами — клевета: "Фактически это были обращения граждан. Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту".
Песков признался, что не понимает, как "оградить эту пресс-конференцию от нежурналистов", тем более что Путин — сторонник открытой аккредитации.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЖурналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018
Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. 20 декабря 2018

И немного о личном

Вопросы о личном всегда занимают свое, пусть и небольшое, место на пресс-конференциях. Вот и в прошлом году Путина спросили: "Когда вы женитесь?" "А вы женаты?" — поинтересовался он в ответ. "Да, и не жалею. И всем советую", — ответил журналист. "Он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему", — пошутил Путин. "Ну ладно. Будем считать, что на вопрос я ответил, хотя как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное", — добавил он.
"А как вы себя чувствуете?" — задала вопрос молодая журналистка. "Не дождетесь", — снова пошутил Путин. Президент пояснил, что со здоровьем у него все в порядке, поскольку он старается за этим следить, занимается спортом. Впрочем, "так же, как у всех, в межсезонье могут быть какие-то гриппы и что-то с этим связанное", признался глава государства. Но на сегодняшний день все в порядке.
В 2014-м президент рассказал, как некий "приятель из Европы, большой начальник", за рюмкой спросил у него: "Ты любишь кого-нибудь? А тебя кто-нибудь любит?" И, услышав два положительных ответа, выдохнул с облегчением. Ни в какие детали Путин при этом не вдавался.
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаИван ГолуновСпортивный арбитражный суд (CAS)РУСАДАСеверный поток — 2Турецкий потокСила Сибири (газопровод)Всемирное антидопинговое агентствоВладимир ПутинАлександр БегловМоскваВашингтон (штат)СШАПолитика
Популярные комментарии
Такие линии - это просто позорище. Когда в стране разруха надумывать успехи.
19 декабря, 00:18
ПСПетр Симонов
2194007178
Такие линии показывают что в России открытое общество которое не боится задавать вопросов и президент страны на них отвечать и истеричные припадки таких как вы никак на это не влияют.. кто спинного визга что яко бы всё плохо ничего вразумительного и сказать нечего
19 декабря, 01:28
Пересмешник .
2269202135
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