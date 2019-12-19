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Адам Драйвер "сбежал с интервью" после того, как увидел себя на экране
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РИА Новости

Адам Драйвер "сбежал с интервью" после того, как увидел себя на экране

04:28 19.12.2019 (обновлено: 04:51 19.12.2019)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия "Мертвые не умирают" (The Dead Don't Die) церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Адам Драйвер на красной дорожке фильма открытия Мертвые не умирают (The Dead Don't Die) церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — Адам Драйвер ушел с интервью на радиостанции NPR после того, как во время перерыва ему показали отрывок из "Брачной истории", сообщает Daily Beast.
Дэнни Миллер, исполнительный продюсер передачи Fresh Air, в которой должен был выступать актер, пояснил: "Мы не поняли, почему именно он ушел".
"Мы очень ждали этого интервью. Драйвер – прекрасный актер и чудесный гость для передачи, в 2015 году он уже к нам приходил, поэтому мы очень расстроились, что не смогли поговорить с ним о фильме "Брачная история", - добавил Миллер.
При этом Драйвер находился в Нью-Йорке, а ведущий передачи Терри Гросс — в Филадельфии.
Ранее актер рассказывал, что не любит смотреть на себя на экране.
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