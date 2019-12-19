Адам Драйвер "сбежал с интервью" после того, как увидел себя на экране

МОСКВА, 19 дек — Адам Драйвер ушел с интервью на радиостанции NPR после того, как во время перерыва ему показали отрывок из "Брачной истории", — Адам Драйвер ушел с интервью на радиостанции NPR после того, как во время перерыва ему показали отрывок из "Брачной истории", сообщает Daily Beast.

Дэнни Миллер, исполнительный продюсер передачи Fresh Air, в которой должен был выступать актер, пояснил: "Мы не поняли, почему именно он ушел".

"Мы очень ждали этого интервью. Драйвер – прекрасный актер и чудесный гость для передачи, в 2015 году он уже к нам приходил, поэтому мы очень расстроились, что не смогли поговорить с ним о фильме "Брачная история", - добавил Миллер.

При этом Драйвер находился в Нью-Йорке, а ведущий передачи Терри Гросс — в Филадельфии.