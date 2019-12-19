"Игра кардиналов". Как Голливуд поставил Ватикан на грань банкротства

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Антон Скрипунов. Ватикан сотрясает финансовый скандал: высокопоставленные лица оказались замешаны в многомиллионных махинациях. Серия афер привела к дефициту госбюджета, который Святой престол старается не афишировать. Об интригах и самой закрытой финансовой системе мира — в материале РИА Новости.

Спонсор Голливуда

"Это грустная, очень грустная, очень-очень грустная ситуация" — строки из, пожалуй, самой известной песни Элтона Джона стали лейтмотивом фильма о его жизни. Лента "Рокетмэн" хоть и вышла недавно, но наделала много шума, в частности из-за откровенной сцены секса двух мужчин.

Знаменитый припев стал еще и мрачным пророчеством для Святого престола. Высокие чины Ватикана использовали мошеннические схемы, поставив под удар сердце католического мира. Пикантности ситуации добавляет то, что церковные 4,5 миллиона долларов пошли на производство двух голливудских кинокартин, слабо показавших себя в прокате: "Люди в черном: Интернэшнл" и… "Рокетмэн".

© Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Рокетмен" © Marv Films, Rocket Pictures, Paramount Pictures, 2019 Кадр из фильма "Рокетмен"

Тут и папе Франциску припомнили высказывание: "Кто я такой, чтобы судить геев?" Ведь тогда, летом 2013 года, Элтон Джон одним из первых поблагодарил недавно избранного понтифика за поддержку гомосексуалистов. Спустя шесть лет Ватикан, сам того не подозревая, сказал "спасибо" певцу.

Вкладывал деньги в байопик об Элтоне Джоне фонд Centurion Global. Он же инвестировал в ряд стартапов и энергетических проектов в Европе. Все они прогорели. Но это не помешало получить топ-менеджерам организации многомиллионные гонорары. Перепало и руководству двух банков, попавших ранее в историю с отмыванием денег в Венесуэле.

Штаб-квартира Centurion Global расположена на Мальте, руководство фонда тесно связано с правительством островного государства. А его члены, в свою очередь, уже которую неделю фактически пребывают в осаде: тысячи протестующих требуют отставки премьера Джозефа Муската после обнародования информации о расследовании убийства журналистки Дафне Галиции в 2017 году. Выяснилось, что ее "заказали" связанные с местными властями влиятельные бизнесмены, опасаясь раскрытия коррупционных схем. И в итоге тень подозрения в коррупции пала на весь крупный мальтийский бизнес, в том числе и на связанную с Ватиканом структуру.

Сейчас правоохранительные органы Евросоюза пытаются восстановить цепочку, по которой шли ватиканские миллионы. А началось все с октябрьских обысков в Государственном секретариате Ватикана (министерстве иностранных дел города-государства). Именно он передал в управление фонду Centurion Global 78 миллионов долларов.

Дыры в госбюджете

Госсекретариат четыре года назад выкупил за 25 миллионов евро (явно завышенную сумму, как пишут СМИ) больницу в Италии. Позже выяснилось, что это было сделано на пожертвования верующих. Оправдываться пришлось самому папе Франциску.

"Что бы я сделал с этими деньгами (пожертвованиями)? Положил в ящик? Нет, это было бы плохой инвестицией", — сказал понтифик в ноябре.

В качестве примера папа упомянул фонд "Денарий святого Петра". По информации официального сайта Ватикана, организация ежегодно собирает пожертвования для "нуждающихся и испытывающих трудности церковных сообществ". Вот только спустя пару недель оскандалился и сам "Денарий" — и без того грустная финансовая ситуация, словно вторя песне Элтона Джона, "стала еще более абсурдной".

Американские СМИ выяснили, что фонд тратит на помощь бедным только десять процентов пожертвований. Большая же часть собранных с верующих средств — около 55 миллионов долларов — идет на латание дыр в бюджете Ватикана. А они появляются в том числе в результате сомнительных инвестиций Госсекретариата.

Сколько денег потеряно, точно не известно. Ведь Святой престол предпочитает хранить в тайне сведения о своем балансе. Журналисты полагают, что дефицит бюджета самого маленького в мире государства составляет примерно 70 миллионов евро при общих административных расходах в 300 миллионов евро.

Но даже не это стало поводом для жесточайшей критики Ватикана со стороны верующих. Представители некоторых крупных католических благотворительных организаций обвинили церковные власти в замалчивании проблемы. Ведь, едва вступив на престол в 2013 году, папа Франциск провозгласил курс на "финансовое оздоровление и прозрачность" Церкви. Год спустя впервые в истории были обнародованы данные о Банке Ватикана — самой закрытой финансовой структуре мира. Тогда выяснилось, что всего за 12 месяцев банк увеличил прибыль в 26 раз!

А заведовал финансовой реформой Ватикана австралийский кардинал Джордж Пелл. Он ввел новую систему бухучета, а также создал Службу финансовой информации (AIF), проверяющую сомнительные финансовые операции. За напористость и бескомпромиссность его даже прозвали "кардинал Рэмбо".

Сомнительный приговор

Вскоре кардинал Пелл получил контроль практически над всеми церковными деньгами, став вторым человеком в Ватикане. В какой-то момент о нем заговорили как о преемнике папы Франциска. Но летом 2017-го все рухнуло...

В Австралии началось масштабное расследование случаев педофилии с участием священников: их жертвами стали более 4,5 тысячи человек. Но никто не ожидал, что главным обвиняемым будет сам Джордж Пелл. Впрочем, местные правозащитники обращали внимание на то, что многие эпизоды домогательств попросту притянуты за уши.

Это не помешало Верховному суду Австралии приговорить кардинала к шести годам тюрьмы. Приговор огласили за закрытыми дверями, о нем стало известно лишь спустя три месяца. И что интересно, Ватикан не лишил кардинала сана — ему лишь временно запретили служить.

"Святой престол принимает к сведению решение Высокого суда, имея в виду, что кардинал Пелл всегда утверждал, что невиновен", — Ватикан ограничился лишь этой фразой.

Возможно, в Апостольском дворце связали обвинения против кардинала с тем, что он мог разозлить влиятельных ватиканских финансистов.

"В Католической церкви очень многие сомневаются в справедливости приговора Пеллу. Есть версии, что следствие оказывало давление на потерпевших, а массмедиа раздули историю — и аргументы скептиков весьма серьезные", — отмечает историк-религиовед, ответственный секретарь Католической энциклопедии Алексей Юдин.

"Игра без правил"

Нынешний финансовый скандал в Ватикане не первый за последние 15 лет. Но в нем замешано очень много игроков. В махинациях участвовали даже руководители созданной Пеллом Службы финансовой информации (AIF), которые в сотрудничестве с финансовыми органами Евросоюза должны были, наоборот, пресекать нарушения.

"У Ватикана была своя бухгалтерия, там не собирались подстраиваться под новые европейские стандарты. И Святой престол более-менее справлялся с контролем своей глобальной банковской системы. А теперь (в результате финансовой реформы, начатой в 2014 году, и появления AIF. — Прим. ред.) установился мощнейший финансовый диктат извне. Вот в чем проблема", — поясняет Юдин.

Именно это противоречие между вековыми стандартами Ватикана и требованиями светского законодательства привело к жестким столкновениям между разными группами финансового влияния в католической церкви. Пока что, отмечает религиовед, "нет общих правил игры".