Названы города России с самыми высокими новогодними елками

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В рейтинг городов, в которых установлены самые высокие новогодние елки, вошли Красноярск, Екатеринбург, Казань, Барнаул и Тула, сообщает ТурСтат.
Так, в сибирском городе стоит 55-метровое искусственное новогоднее дерево, в административном центре Урала оно на пять метров ниже. Высота елки в столице Татарстана – 35 метров, в Барнауле и Туле – 32.
Во вторую пятерку городов вошли Калининград (30,5 метра), Уфа (30 метров), Пермь (30 метров), Владивосток (28 метров), Тюмень (столько же). В Москве высота елки — 27 метров.
При этом в российской столице и Уфе стоят настоящие, не искусственные деревья.
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