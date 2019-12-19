Названы города России с самыми высокими новогодними елками

Монтажник-высотник Дмитрий Иванов в костюме Санта-Клауса участвует в установке главной новогодней елки высотой 55 метров на острове Татышев посреди реки Енисей в Красноярске

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. В рейтинг городов, в которых установлены самые высокие новогодние елки, вошли Красноярск, Екатеринбург, Казань, Барнаул и Тула, сообщает ТурСтат.

Так, в сибирском городе стоит 55-метровое искусственное новогоднее дерево, в административном центре Урала оно на пять метров ниже. Высота елки в столице Татарстана – 35 метров, в Барнауле и Туле – 32.

Во вторую пятерку городов вошли Калининград (30,5 метра), Уфа (30 метров), Пермь (30 метров), Владивосток (28 метров), Тюмень (столько же). В Москве высота елки — 27 метров.