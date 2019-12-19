Смерть шпионам! Самые хитрые операции военных контрразведчиков

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Разоблачение шпионов, вербовка вчерашних врагов, введение противника в заблуждение и фанатичная преданность общему делу — 19 декабря профессиональный праздник отмечают военные контрразведчики. Именно в этот день в 1918-м году в составе ВЧК сформировали так называемые особые отделы. Многие подвиги особистов засекречены до сих пор. О самых уникальных операциях, преданных огласке, — в материале РИА Новости.
Побег на самолете
В годы Великой Отечественной на Ленинградском, Северо-Западном и Волховском фронтах действовала немецкая абверкоманда-104 — группа хорошо подготовленных разведчиков. Они собирали сведения о передвижениях частей и соединений, устраивали диверсии в тылу Красной армии, организовывали покушения на офицеров.
Однако Москве удалось внедрить в абверкоманду своего человека — Николая Андреева, бывшего завуча сельской школы. За несколько месяцев он собрал сведения более чем на 80 подготовленных к заброске в советский тыл агентов и склонил четверых к явке с повинной.
19 декабря 2018, 02:14День российской военной контрразведки
Деятельность Андреева в тылу врага могла бы послужить сюжетом для боевика. Он проник в лагерь военнопленных и организовал побег советского летчика Николая Лошакова с напарником, работавшим на аэродроме заправщиком.
В сумерках беглецы незаметно проникли в кабину самолета "Шторх", стоявшего с полными баками топлива, успешно взлетели и взяли курс на восток. Через три часа Лошаков приземлился в расположении советских войск в районе Малой Вишеры. Не теряя времени, летчик поспешил в особый отдел и передал контрразведчикам сообщение о том, что Андреев приступил к выполнению задания в немецком тылу.
"Испорченный телефон"
В годы Великой Отечественной войны советская контрразведка использовала разные способы дезинформации германского командования, в частности радиоигру — вброс в эфир ложных сведений посредством захваченных у противника передатчиков. Случалось, что семьдесят таких операций проводились одновременно.
Благодаря этому были задержаны более 400 агентов и кадровых сотрудников немецких спецслужб, дезориентированы соединения вермахта, сорваны стратегические планы противника. Немецкие части неоднократно попадали в засады и котлы, когда их командиры получали по радиосвязи, на первый взгляд, логичные "приказы".
Радист-информатор принимает сводку Совинформбюро. 1942 год
Одна из последних крупных радиоигр — операция "Березино" в августе 1944-го. На советскую разведку работал взятый в плен подполковник немецкой армии Генрих Шерхорн. Он выполнял роль командира мифической воинской части вермахта численностью около двух тысяч человек, якобы скрывавшейся в лесах Белоруссии и не имевшей связи с командованием, испытывавшей острую нехватку боеприпасов, еды и медикаментов. В эту легенду поверили в Берлине.
Операция "Березино" продолжалась вплоть до окончания войны. Для "солдат" Шерхорна, которого в это время произвели в полковники, поставлялось оружие, продовольствие, деньги. Отправленные на подмогу десантники тут же арестовывались, после обработки некоторые включались в идущую игру.
Операция завершилась 5 мая 1945-го, когда Шерхорн получил последнюю радиограмму из Берлина. В ней сообщалось, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась Германия, "партизаны" могут рассчитывать только на себя. В абвере так и не поняли, что все это время их водили за нос.
Охота за ракетой
В конце Второй мировой США и СССР устроили настоящую охоту на немецких ученых и конструкторов, занимавшихся созданием баллистических ракет ФАУ-2. Уже в октябре 1945 года американский комитет начальников штабов утвердил две директивы, обозначившие главной целью атомных бомбардировок 20 городов Советского Союза.
Ранее, в апреле 1945-го, советским контрразведчикам стало известно, что в США отправляют большую группу немецких ученых-ракетчиков, работавших с Вернером фон Брауном. Среди них — Гельмут Герттруп, убежденный антифашист.
Москва узнала о нем от агента, работавшего в немецкой полиции и оказывавшего значительную помощь в розыске и поимке сотрудников гитлеровских спецслужб и эсэсовских военных преступников. Особисты установили место жительства Герттрупа в американской зоне оккупации и без особого труда проникли к нему домой.
Через несколько дней специалист вместе с семьей был уже в Советском Союзе. Герттруп привлек к работам более 150 немецких специалистов, в том числе 13 профессоров и 32 доктора наук. Именно с его помощью была построена ракета Р-1, ознаменовавшая начало советской ракетной эры.
Секретный тоннель
В годы холодной войны местом противостояния советской и американской разведок стал Берлин. Американцы в августе 1954-го решили прорыть тоннель из западной части города в восточную, чтобы подключиться к телефонным и телеграфным кабелям СССР.
Совещание представителей спецслужб Великобритании и США проходило в Лондоне. Одним из участников этой встречи был сотрудник британской контрразведки и советский агент Джордж Блейк. Информация о готовящейся операции поступила к советским спецслужбам. В Москве решили не пресекать операцию, а использовать ее для дезинформации противника.
CC BY-SA 3.0 / Junge, Peter Heinz / Bundesarchiv / Altglienicke, Sowjetischer Offizier in Spionagetunnel Офицер Группы советских войск в Германии указывает на английские надписи на оборудовании в обнаруженном тоннеле
CC BY-SA 3.0 / Junge, Peter Heinz / Bundesarchiv / Altglienicke, Sowjetischer Offizier in Spionagetunnel
Офицер Группы советских войск в Германии указывает на английские надписи на оборудовании в обнаруженном тоннеле
Тоннель длиной 450 метров был готов в феврале 1955-го. Американцы успешно подключились к кабелю и начали "сосать" из него информацию. В Вашингтоне телефонные сообщения обрабатывал штат из 317 человек, а телеграфные — 350. Было записано 40 тысяч часов телефонных переговоров и шесть миллионов часов телеграфной связи.
Американцы даже не догадывались, что советская контрразведка "сливала" им по большей части откровенную "дезу". Тоннель "случайно" обнаружили военнослужащие СССР в ночь с 21 на 22 апреля 1956-го. Советская сторона представила находку в прессе как "нарушение норм международного права" и "преступный акт". Лишь в 1961-м, после ареста Блейка западными спецслужбами, американцы поняли, что тоннель перестал быть секретным еще до того, как был построен.
Операция "Вьюнок"
В конце 1970-х американские спецслужбы разработали операцию "Вьюнок": предполагалось установить на проложенном по дну Охотского моря советском кабеле связи аппарат "Кокон". Это устройство должно было накапливать данные и периодически передавать их подводной лодке.
© Министерство обороны России / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае. 26 декабря 2018
© Министерство обороны России
Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае. 26 декабря 2018
Вашингтон намеревался получать сведения об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет — полигон Кура на Камчатке служил учебной целью для тестовых пусков. "Кокон" мог снимать информацию с кабеля без вскрытия оболочки. Источником питания служила малогабаритная ядерная энергетическая установка.
Однако уже весной 1981-го американцы увидели со спутников скопление советских судов в том районе, где находился "Кокон". Сначала этому не придали значения, но несколько дней спустя подлодка ВМС США, прибывшая в нужный квадрат, обнаружила, что аппарат исчез. Оказывается, в Москве заметили, что к кабелю кто-то подключился, обратив внимание на активность американских разведывательных кораблей и самолетов в районе Камчатки, совпадавшую по времени с испытаниями новейших ракетных комплексов.
Точное место утечки информации из кабеля долго не могли установить. На помощь пришла внешняя разведка СССР, которая через завербованного бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Рональда Пэлтона добыла точные координаты. "Кокон" проработал ровно столько времени, сколько понадобилось военному руководству СССР для дезинформации противника.