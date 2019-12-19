Смерть шпионам! Самые хитрые операции военных контрразведчиков

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Разоблачение шпионов, вербовка вчерашних врагов, введение противника в заблуждение и фанатичная преданность общему делу — 19 декабря профессиональный праздник отмечают военные контрразведчики. Именно в этот день в 1918-м году в составе ВЧК сформировали так называемые особые отделы. Многие подвиги особистов засекречены до сих пор. О самых уникальных операциях, преданных огласке, — в материале РИА Новости.

Побег на самолете

В годы Великой Отечественной на Ленинградском, Северо-Западном и Волховском фронтах действовала немецкая абверкоманда-104 — группа хорошо подготовленных разведчиков. Они собирали сведения о передвижениях частей и соединений, устраивали диверсии в тылу Красной армии, организовывали покушения на офицеров.

Однако Москве удалось внедрить в абверкоманду своего человека — Николая Андреева, бывшего завуча сельской школы. За несколько месяцев он собрал сведения более чем на 80 подготовленных к заброске в советский тыл агентов и склонил четверых к явке с повинной.

Деятельность Андреева в тылу врага могла бы послужить сюжетом для боевика. Он проник в лагерь военнопленных и организовал побег советского летчика Николая Лошакова с напарником, работавшим на аэродроме заправщиком.

В сумерках беглецы незаметно проникли в кабину самолета "Шторх", стоявшего с полными баками топлива, успешно взлетели и взяли курс на восток. Через три часа Лошаков приземлился в расположении советских войск в районе Малой Вишеры. Не теряя времени, летчик поспешил в особый отдел и передал контрразведчикам сообщение о том, что Андреев приступил к выполнению задания в немецком тылу.

"Испорченный телефон"

В годы Великой Отечественной войны советская контрразведка использовала разные способы дезинформации германского командования, в частности радиоигру — вброс в эфир ложных сведений посредством захваченных у противника передатчиков. Случалось, что семьдесят таких операций проводились одновременно.

Благодаря этому были задержаны более 400 агентов и кадровых сотрудников немецких спецслужб, дезориентированы соединения вермахта, сорваны стратегические планы противника. Немецкие части неоднократно попадали в засады и котлы, когда их командиры получали по радиосвязи, на первый взгляд, логичные "приказы".

Одна из последних крупных радиоигр — операция "Березино" в августе 1944-го. На советскую разведку работал взятый в плен подполковник немецкой армии Генрих Шерхорн. Он выполнял роль командира мифической воинской части вермахта численностью около двух тысяч человек, якобы скрывавшейся в лесах Белоруссии и не имевшей связи с командованием, испытывавшей острую нехватку боеприпасов, еды и медикаментов. В эту легенду поверили в Берлине.

Операция "Березино" продолжалась вплоть до окончания войны. Для "солдат" Шерхорна, которого в это время произвели в полковники, поставлялось оружие, продовольствие, деньги. Отправленные на подмогу десантники тут же арестовывались, после обработки некоторые включались в идущую игру.

Операция завершилась 5 мая 1945-го, когда Шерхорн получил последнюю радиограмму из Берлина. В ней сообщалось, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась Германия, "партизаны" могут рассчитывать только на себя. В абвере так и не поняли, что все это время их водили за нос.

Охота за ракетой

В конце Второй мировой США и СССР устроили настоящую охоту на немецких ученых и конструкторов, занимавшихся созданием баллистических ракет ФАУ-2. Уже в октябре 1945 года американский комитет начальников штабов утвердил две директивы, обозначившие главной целью атомных бомбардировок 20 городов Советского Союза.

Ранее, в апреле 1945-го, советским контрразведчикам стало известно, что в США отправляют большую группу немецких ученых-ракетчиков, работавших с Вернером фон Брауном. Среди них — Гельмут Герттруп, убежденный антифашист.

Москва узнала о нем от агента, работавшего в немецкой полиции и оказывавшего значительную помощь в розыске и поимке сотрудников гитлеровских спецслужб и эсэсовских военных преступников. Особисты установили место жительства Герттрупа в американской зоне оккупации и без особого труда проникли к нему домой.

Через несколько дней специалист вместе с семьей был уже в Советском Союзе. Герттруп привлек к работам более 150 немецких специалистов, в том числе 13 профессоров и 32 доктора наук. Именно с его помощью была построена ракета Р-1, ознаменовавшая начало советской ракетной эры.

Секретный тоннель

В годы холодной войны местом противостояния советской и американской разведок стал Берлин. Американцы в августе 1954-го решили прорыть тоннель из западной части города в восточную, чтобы подключиться к телефонным и телеграфным кабелям СССР.

Совещание представителей спецслужб Великобритании и США проходило в Лондоне. Одним из участников этой встречи был сотрудник британской контрразведки и советский агент Джордж Блейк. Информация о готовящейся операции поступила к советским спецслужбам. В Москве решили не пресекать операцию, а использовать ее для дезинформации противника.

Тоннель длиной 450 метров был готов в феврале 1955-го. Американцы успешно подключились к кабелю и начали "сосать" из него информацию. В Вашингтоне телефонные сообщения обрабатывал штат из 317 человек, а телеграфные — 350. Было записано 40 тысяч часов телефонных переговоров и шесть миллионов часов телеграфной связи.

Американцы даже не догадывались, что советская контрразведка "сливала" им по большей части откровенную "дезу". Тоннель "случайно" обнаружили военнослужащие СССР в ночь с 21 на 22 апреля 1956-го. Советская сторона представила находку в прессе как "нарушение норм международного права" и "преступный акт". Лишь в 1961-м, после ареста Блейка западными спецслужбами, американцы поняли, что тоннель перестал быть секретным еще до того, как был построен.

Операция "Вьюнок"

В конце 1970-х американские спецслужбы разработали операцию "Вьюнок": предполагалось установить на проложенном по дну Охотского моря советском кабеле связи аппарат "Кокон". Это устройство должно было накапливать данные и периодически передавать их подводной лодке.

© Министерство обороны России Перейти в фотобанк Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае. 26 декабря 2018 © Министерство обороны России Перейти в фотобанк Запуск ракеты комплекса "Авангард" на полигоне Кура в Камчатском крае. 26 декабря 2018

Вашингтон намеревался получать сведения об испытаниях межконтинентальных баллистических ракет — полигон Кура на Камчатке служил учебной целью для тестовых пусков. "Кокон" мог снимать информацию с кабеля без вскрытия оболочки. Источником питания служила малогабаритная ядерная энергетическая установка.

Однако уже весной 1981-го американцы увидели со спутников скопление советских судов в том районе, где находился "Кокон". Сначала этому не придали значения, но несколько дней спустя подлодка ВМС США, прибывшая в нужный квадрат, обнаружила, что аппарат исчез. Оказывается, в Москве заметили, что к кабелю кто-то подключился, обратив внимание на активность американских разведывательных кораблей и самолетов в районе Камчатки, совпадавшую по времени с испытаниями новейших ракетных комплексов.