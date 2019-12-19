Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк опубликовала в инстаграме фотографию обложки японской версии глянцевого журнала Vogue. Ее образ многим пользователям напомнил советскую работницу.

Она была одета в плащ темно-синего цвета с лацканами, который туго затянула черным ремнем, и белую рубашку. Образ дополнила черная косынка и массивные золотые серьги.

Подписчики сразу начали обсуждать наряд Ирины и сравнивать его с советской эпохой — мнения в Сети разошлись.

"Черный пролетариат. Надо либо платок убрать, либо плащ, но сама модель шикарна", — написала @kraytornataly.

"Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась. Не очень", — прокомментировала @svetlananurumova.

"Красивая комсомолка", — подчеркнула @liliana_provost.