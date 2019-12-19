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2019-12-19T01:31+0300
https://ria.ru/20191219/1562539946.html
Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
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РИА Новости

Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы

01:31 19.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель и актриса Ирина Шейк
Модель и актриса Ирина Шейк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Супермодель Ирина Шейк опубликовала в инстаграме фотографию обложки японской версии глянцевого журнала Vogue. Ее образ многим пользователям напомнил советскую работницу.
Она была одета в плащ темно-синего цвета с лацканами, который туго затянула черным ремнем, и белую рубашку. Образ дополнила черная косынка и массивные золотые серьги.
Подписчики сразу начали обсуждать наряд Ирины и сравнивать его с советской эпохой — мнения в Сети разошлись.
"Черный пролетариат. Надо либо платок убрать, либо плащ, но сама модель шикарна", — написала @kraytornataly.
"Такое впечатление, как будто Ирина на уборку овощей собралась. Не очень", — прокомментировала @svetlananurumova.
"Красивая комсомолка", — подчеркнула @liliana_provost.
"Это фото на журнал "Работница"? — пошутила @elenafedorova149.
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