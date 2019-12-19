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2019-12-19T08:07+0300
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И снег уберет, и в детсад устроит – как программа находит жалобы людей
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РИА Новости

И снег уберет, и в детсад устроит – как программа находит жалобы людей

08:00 19.12.2019 (обновлено: 08:07 19.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране планшета
Страница социальной сети Вконтакте на экране планшета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Система "Инцидент-менеджмент" в Оренбургской области проводит автоматический мониторинг и собирает сообщения недовольных пользователей в популярных соцсетях – так в ХХI веке принято решать проблемы жителей. Только в 2019 году благодаря этому проекту власти региона ответили на 20 тысяч жалоб в социальных сетях.
"Это конкретные проблемы и вопросы, которые оренбуржцы высказывают в пабликах или на личных страницах в соцсетях. Кто-то жалуется на управляющую компанию, где-то не вывозят мусор или не почистили снег, ребенка не берут в детских сад, очередь в больницу. Это бытовые вопросы, которые требуют решения", – рассказывает начальник отдела пресс-службы аппарата губернатора Оренбургской области Елена Лапаева. Только в декабре власти рассмотрели 1200 сообщений, отобранных "Инцидент-менеджером".
Для обработки сообщений в правительстве региона был сформирован специальный отдел, сотрудники которого пересылают жалобы исполнителям в соответствующие ведомства. В день, по словам Лапаевой, может поступить разное количество сообщений. Например, после выпадения снега или в начале отопительного сезона резко увеличивается количество соответствующих жалоб.
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После выполнения работы по конкретной жалобе пользователь получает ответ под своим сообщением. Сроки разнятся в зависимости от сложности задачи. "Бывает, что проблема решается быстро. Например, жители просили обустроить парковку у детского сада – на эти работы ушло несколько дней. Но для проведения некоторых работ необходимо заложить бюджет на следующий год – это длительный процесс", ­­– говорит Лапаева.
По ее словам, исполнители прикладывают фотографии о выполненных работах, которые также пересылают жителям в ответ на жалобы.
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Хорошие новостиХорошие новостиОренбургская область
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