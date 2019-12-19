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Туризм
2019-12-19T08:00+0300
https://ria.ru/20191219/1562326061.html
Каникулы в Лапландии. Как не замерзнуть и что посмотреть в Заполярье
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РИА Новости

Каникулы в Лапландии. Как не замерзнуть и что посмотреть в Заполярье

08:00 19.12.2019
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Ганс Христиан Андерсен писал, что в Лапландии — вечный снег и лед. Именно на эту землю сказочник поселил Снежную королеву. Здесь, в резиденции Санта-Клауса, дети могут посидеть у него на коленях и загадать заветное желание. А путешественников постарше привлекают развитая горнолыжная структура и хорошие шансы полюбоваться полярным сиянием.
© Depositphotos / misima

Лапландией называют обширную территорию, охватывающую полярные регионы Финляндии, Норвегии, России и Швеции.

Официальный статус родины Санта-Клауса получил финский поселок Рованиеми. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона человек со всего мира. Здесь есть сувенирные магазины, тематические рестораны и, конечно же, почтовое отделение волшебника.

"Когда мне было шесть лет, родители привезли меня в Рованиеми. Я сидел на коленках у Санты, загадал красную машинку. Утром нашел ее рядом с кроватью", — рассказывает Глеб Сергеенко из Зеленограда.

Деревня Санта-Клауса в Рованиеми, Финляндия
1 из 14

Лапландией называют обширную территорию, охватывающую полярные регионы Финляндии, Норвегии, России и Швеции.

Официальный статус родины Санта-Клауса получил финский поселок Рованиеми. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона человек со всего мира. Здесь есть сувенирные магазины, тематические рестораны и, конечно же, почтовое отделение волшебника.

"Когда мне было шесть лет, родители привезли меня в Рованиеми. Я сидел на коленках у Санты, загадал красную машинку. Утром нашел ее рядом с кроватью", — рассказывает Глеб Сергеенко из Зеленограда.

© Depositphotos / misima
© Depositphotos / prometeus

Санта-Клаус работает каждый день, и его можно посетить совершенно бесплатно.

"Сел на коленки к Санте в 22 года. Забавный мужик, хоть и немного уставший от обилия людей. Я субтильный, и меня он еще стерпел. Но когда увидел пухлого товарища, глаза округлились, а фотограф вежливо предложила сесть рядом", — говорит Антон Пануев из Москвы.

Санта-Клаус
2 из 14

Санта-Клаус работает каждый день, и его можно посетить совершенно бесплатно.

"Сел на коленки к Санте в 22 года. Забавный мужик, хоть и немного уставший от обилия людей. Я субтильный, и меня он еще стерпел. Но когда увидел пухлого товарища, глаза округлились, а фотограф вежливо предложила сесть рядом", — говорит Антон Пануев из Москвы.

© Depositphotos / prometeus
CC BY-SA 3.0 / Andriychenko / Arctic Circle

Чтобы пересечь полярный круг, достаточно выйти на центральную площадь деревни. Между столбов на асфальте прочерчена соответствующая линия. Правда, зимой ее не видно под покровом снега. Можно купить сертификат, официально подтверждающий, что вы побывали в Заполярье.

Полярный круг в Лапландии
3 из 14

Чтобы пересечь полярный круг, достаточно выйти на центральную площадь деревни. Между столбов на асфальте прочерчена соответствующая линия. Правда, зимой ее не видно под покровом снега. Можно купить сертификат, официально подтверждающий, что вы побывали в Заполярье.

CC BY-SA 3.0 / Andriychenko / Arctic Circle
© Depositphotos / erix2005

На местных курортах туристы устраивают сафари на снегоходах, катаются на лыжах и сноубордах.

"Мы приехали с компанией друзей и сняли домик в 300 метрах от подъемника. Все семь дней катались на досках: снег отличный, много фрирайда по полю и через лес", — делится впечатлениями Юрий Смольнов из Санкт-Петербурга.

Женщина катается на снегоходе по замерзшему озеру в Рованиеми, Финляндия
4 из 14

На местных курортах туристы устраивают сафари на снегоходах, катаются на лыжах и сноубордах.

"Мы приехали с компанией друзей и сняли домик в 300 метрах от подъемника. Все семь дней катались на досках: снег отличный, много фрирайда по полю и через лес", — делится впечатлениями Юрий Смольнов из Санкт-Петербурга.

© Depositphotos / erix2005
© Фото : Lumimaa

В паре километров от Рованиеми расположен уникальный развлекательный комплекс "Сноуленд". Почти все здесь сделано изо льда: здания, мебель, различные скульптуры. В ресторане гости пробуют салаку, ряпушку, граавилохи и другие блюда финской кухни. Самые отважные остаются переночевать на оленьих шкурах в хижинах изо льда и снега.

Ледяной ресторан Lumimaa Snowland
5 из 14

В паре километров от Рованиеми расположен уникальный развлекательный комплекс "Сноуленд". Почти все здесь сделано изо льда: здания, мебель, различные скульптуры. В ресторане гости пробуют салаку, ряпушку, граавилохи и другие блюда финской кухни. Самые отважные остаются переночевать на оленьих шкурах в хижинах изо льда и снега.

© Фото : Lumimaa
CC BY-SA 3.0 / Pekka Koski / Arktikum museum and science centre, Northern Lights

Музей "Арктикум" посвящен истории Лапландии и природе Заполярья. Гостям рассказывают о саамском оленеводстве, демонстрируют ледяную пещеру. А для тех, кому не посчастливилось увидеть северное сияние из-за облачности, в "Полярном театре" регулярно устраивают трехмерные медиапрезентации этого природного явления.

Музей и научный центр Арктикум в Рованиеми
6 из 14

Музей "Арктикум" посвящен истории Лапландии и природе Заполярья. Гостям рассказывают о саамском оленеводстве, демонстрируют ледяную пещеру. А для тех, кому не посчастливилось увидеть северное сияние из-за облачности, в "Полярном театре" регулярно устраивают трехмерные медиапрезентации этого природного явления.

CC BY-SA 3.0 / Pekka Koski / Arktikum museum and science centre, Northern Lights
CC BY 2.0 / Greenland Travel / Kakslauttanen in Finland

Северным сиянием в Лапландии можно полюбоваться в безоблачную ночь с сентября по март. В горнолыжном районе Саариселькя есть оригинальный курортный комплекс, где гости ночуют в стеклянных иглу и наблюдают полярные всполохи, не вставая с постели.

"Я ехал в собачьей упряжке и пил горячий глинтвейн, а в небе — яркие разноцветные полосы. Это было как в кино!" — признается Антон Пануев.

Отели Kakslauttanen Arctic Resort
7 из 14

Северным сиянием в Лапландии можно полюбоваться в безоблачную ночь с сентября по март. В горнолыжном районе Саариселькя есть оригинальный курортный комплекс, где гости ночуют в стеклянных иглу и наблюдают полярные всполохи, не вставая с постели.

"Я ехал в собачьей упряжке и пил горячий глинтвейн, а в небе — яркие разноцветные полосы. Это было как в кино!" — признается Антон Пануев.

CC BY 2.0 / Greenland Travel / Kakslauttanen in Finland
CC BY 2.0 / Antti T. Nissinen / Snow Village, Lainio. Bar in SnowHotel

В деревне Лайнио есть ледяная гостиница. Температура в номерах не превышает плюс семь градусов по Цельсию. Интерьер украшают ледяные фигуры, имеется ледяной бар. Для желающих погреться — теплое кафе с национальными лапландскими блюдами.

Снежный дворец Лайнио
8 из 14

В деревне Лайнио есть ледяная гостиница. Температура в номерах не превышает плюс семь градусов по Цельсию. Интерьер украшают ледяные фигуры, имеется ледяной бар. Для желающих погреться — теплое кафе с национальными лапландскими блюдами.

CC BY 2.0 / Antti T. Nissinen / Snow Village, Lainio. Bar in SnowHotel
CC BY 2.0 / flightlog / Ranua Zoo - Souvenir Store

Самый северный зоопарк мира Рануа открылся в 1983 году. В почти естественных условиях тут обитают белые медведи, волки, росомахи, лоси, овцебыки, рыси и другие животные Заполярья.

Сувенирный магазин в зоопарке Рануа в Финляндии
9 из 14

Самый северный зоопарк мира Рануа открылся в 1983 году. В почти естественных условиях тут обитают белые медведи, волки, росомахи, лоси, овцебыки, рыси и другие животные Заполярья.

CC BY 2.0 / flightlog / Ranua Zoo - Souvenir Store
© Depositphotos / shalamov

Получите водительское удостоверение на управление настоящими северными оленями! Для этого отправляйтесь на ферму, где для вас проведут обзорную экскурсию. Потом покатают в упряжке по лесу.

"Я каталась на оленях. Там каждое животное принадлежит кому-либо. Они могут свободно гулять по местности, но бесхозных не бывает", — уточняет Елизавета Мосеева из Москвы.

Катание на оленьей упряжке в Лапландии
10 из 14

Получите водительское удостоверение на управление настоящими северными оленями! Для этого отправляйтесь на ферму, где для вас проведут обзорную экскурсию. Потом покатают в упряжке по лесу.

"Я каталась на оленях. Там каждое животное принадлежит кому-либо. Они могут свободно гулять по местности, но бесхозных не бывает", — уточняет Елизавета Мосеева из Москвы.

© Depositphotos / shalamov
© Depositphotos / shalamov

В питомнике хаски рассказывают о жизни ездовых собак, катают на нартах. Можно погладить животных, поиграть с ними. Опытные туристы предупреждают, что собаки очень любят отбирать у посетителей перчатки и убегать с ними.

Катание на хаски в Лапландии
11 из 14

В питомнике хаски рассказывают о жизни ездовых собак, катают на нартах. Можно погладить животных, поиграть с ними. Опытные туристы предупреждают, что собаки очень любят отбирать у посетителей перчатки и убегать с ними.

© Depositphotos / shalamov
© Fotolia / dinozzaver

В сказке Ганса Христиана Андерсена чертоги Снежной королевы находились на Шпицбергене, у Северного полюса. Это норвежский архипелаг, где живет всего около трех тысяч человек. Из них около 18 процентов — русские и украинцы. На островах два официальных языка — норвежский и русский.

Название Spitzbergen в конце XVI века дал архипелагу Виллем Баренц. А в честь самого мореплавателя назвали поселок Баренцбург (это российский населенный пункт на острове Западный Шпицберген). Для пребывания на архипелаге россиянам виза не нужна (разве только транзитная — для рейсов с пересадками в европейских городах).

Моржи на Шпицбергене
12 из 14

В сказке Ганса Христиана Андерсена чертоги Снежной королевы находились на Шпицбергене, у Северного полюса. Это норвежский архипелаг, где живет всего около трех тысяч человек. Из них около 18 процентов — русские и украинцы. На островах два официальных языка — норвежский и русский.

Название Spitzbergen в конце XVI века дал архипелагу Виллем Баренц. А в честь самого мореплавателя назвали поселок Баренцбург (это российский населенный пункт на острове Западный Шпицберген). Для пребывания на архипелаге россиянам виза не нужна (разве только транзитная — для рейсов с пересадками в европейских городах).

© Fotolia / dinozzaver
© AFP 2019 / Junge, Heiko/ NTB Scanpix

На Шпицбергене, на глубине 130 метров, оборудовали всемирный банк-семенохранилище. Там собрали образцы семян основных сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить их уничтожения из-за возможных глобальных катастроф.

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене
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На Шпицбергене, на глубине 130 метров, оборудовали всемирный банк-семенохранилище. Там собрали образцы семян основных сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить их уничтожения из-за возможных глобальных катастроф.

© AFP 2019 / Junge, Heiko/ NTB Scanpix
© Depositphotos / MennoSchaefer

Отправляясь в страну льдов на новогодние каникулы, позаботьтесь о подходящей одежде. Температура зимой в Лапландии опускается до минус 30 градусов, но климат сухой и ветер несильный. Световой день длится около четырех часов.

"Необходимо взять с собой несколько комплектов термобелья и длинные пуховики. Это не то место, где все дни можно провести в помещениях: здесь нужно много гулять. Обычные джинсы и брюки лучше оставить дома. Больше подойдут штаны для катания на лыжах или сноуборде. Еще отлично согревает местный глинтвейн", — советует Антон Пануев.

Лапландия
14 из 14

Отправляясь в страну льдов на новогодние каникулы, позаботьтесь о подходящей одежде. Температура зимой в Лапландии опускается до минус 30 градусов, но климат сухой и ветер несильный. Световой день длится около четырех часов.

"Необходимо взять с собой несколько комплектов термобелья и длинные пуховики. Это не то место, где все дни можно провести в помещениях: здесь нужно много гулять. Обычные джинсы и брюки лучше оставить дома. Больше подойдут штаны для катания на лыжах или сноуборде. Еще отлично согревает местный глинтвейн", — советует Антон Пануев.

© Depositphotos / MennoSchaefer
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