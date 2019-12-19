Каникулы в Лапландии. Как не замерзнуть и что посмотреть в Заполярье

Лапландией называют обширную территорию, охватывающую полярные регионы Финляндии, Норвегии, России и Швеции.
Официальный статус родины Санта-Клауса получил финский поселок Рованиеми. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона человек со всего мира. Здесь есть сувенирные магазины, тематические рестораны и, конечно же, почтовое отделение волшебника.
"Когда мне было шесть лет, родители привезли меня в Рованиеми. Я сидел на коленках у Санты, загадал красную машинку. Утром нашел ее рядом с кроватью", — рассказывает Глеб Сергеенко из Зеленограда.
Лапландией называют обширную территорию, охватывающую полярные регионы Финляндии, Норвегии, России и Швеции.
Официальный статус родины Санта-Клауса получил финский поселок Рованиеми. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона человек со всего мира. Здесь есть сувенирные магазины, тематические рестораны и, конечно же, почтовое отделение волшебника.
"Когда мне было шесть лет, родители привезли меня в Рованиеми. Я сидел на коленках у Санты, загадал красную машинку. Утром нашел ее рядом с кроватью", — рассказывает Глеб Сергеенко из Зеленограда.
Санта-Клаус работает каждый день, и его можно посетить совершенно бесплатно.
"Сел на коленки к Санте в 22 года. Забавный мужик, хоть и немного уставший от обилия людей. Я субтильный, и меня он еще стерпел. Но когда увидел пухлого товарища, глаза округлились, а фотограф вежливо предложила сесть рядом", — говорит Антон Пануев из Москвы.
Санта-Клаус работает каждый день, и его можно посетить совершенно бесплатно.
"Сел на коленки к Санте в 22 года. Забавный мужик, хоть и немного уставший от обилия людей. Я субтильный, и меня он еще стерпел. Но когда увидел пухлого товарища, глаза округлились, а фотограф вежливо предложила сесть рядом", — говорит Антон Пануев из Москвы.
Чтобы пересечь полярный круг, достаточно выйти на центральную площадь деревни. Между столбов на асфальте прочерчена соответствующая линия. Правда, зимой ее не видно под покровом снега. Можно купить сертификат, официально подтверждающий, что вы побывали в Заполярье.
Чтобы пересечь полярный круг, достаточно выйти на центральную площадь деревни. Между столбов на асфальте прочерчена соответствующая линия. Правда, зимой ее не видно под покровом снега. Можно купить сертификат, официально подтверждающий, что вы побывали в Заполярье.
На местных курортах туристы устраивают сафари на снегоходах, катаются на лыжах и сноубордах.
"Мы приехали с компанией друзей и сняли домик в 300 метрах от подъемника. Все семь дней катались на досках: снег отличный, много фрирайда по полю и через лес", — делится впечатлениями Юрий Смольнов из Санкт-Петербурга.
На местных курортах туристы устраивают сафари на снегоходах, катаются на лыжах и сноубордах.
"Мы приехали с компанией друзей и сняли домик в 300 метрах от подъемника. Все семь дней катались на досках: снег отличный, много фрирайда по полю и через лес", — делится впечатлениями Юрий Смольнов из Санкт-Петербурга.
В паре километров от Рованиеми расположен уникальный развлекательный комплекс "Сноуленд". Почти все здесь сделано изо льда: здания, мебель, различные скульптуры. В ресторане гости пробуют салаку, ряпушку, граавилохи и другие блюда финской кухни. Самые отважные остаются переночевать на оленьих шкурах в хижинах изо льда и снега.
В паре километров от Рованиеми расположен уникальный развлекательный комплекс "Сноуленд". Почти все здесь сделано изо льда: здания, мебель, различные скульптуры. В ресторане гости пробуют салаку, ряпушку, граавилохи и другие блюда финской кухни. Самые отважные остаются переночевать на оленьих шкурах в хижинах изо льда и снега.
Музей "Арктикум" посвящен истории Лапландии и природе Заполярья. Гостям рассказывают о саамском оленеводстве, демонстрируют ледяную пещеру. А для тех, кому не посчастливилось увидеть северное сияние из-за облачности, в "Полярном театре" регулярно устраивают трехмерные медиапрезентации этого природного явления.
Музей "Арктикум" посвящен истории Лапландии и природе Заполярья. Гостям рассказывают о саамском оленеводстве, демонстрируют ледяную пещеру. А для тех, кому не посчастливилось увидеть северное сияние из-за облачности, в "Полярном театре" регулярно устраивают трехмерные медиапрезентации этого природного явления.
Северным сиянием в Лапландии можно полюбоваться в безоблачную ночь с сентября по март. В горнолыжном районе Саариселькя есть оригинальный курортный комплекс, где гости ночуют в стеклянных иглу и наблюдают полярные всполохи, не вставая с постели.
"Я ехал в собачьей упряжке и пил горячий глинтвейн, а в небе — яркие разноцветные полосы. Это было как в кино!" — признается Антон Пануев.
Северным сиянием в Лапландии можно полюбоваться в безоблачную ночь с сентября по март. В горнолыжном районе Саариселькя есть оригинальный курортный комплекс, где гости ночуют в стеклянных иглу и наблюдают полярные всполохи, не вставая с постели.
"Я ехал в собачьей упряжке и пил горячий глинтвейн, а в небе — яркие разноцветные полосы. Это было как в кино!" — признается Антон Пануев.
В деревне Лайнио есть ледяная гостиница. Температура в номерах не превышает плюс семь градусов по Цельсию. Интерьер украшают ледяные фигуры, имеется ледяной бар. Для желающих погреться — теплое кафе с национальными лапландскими блюдами.
В деревне Лайнио есть ледяная гостиница. Температура в номерах не превышает плюс семь градусов по Цельсию. Интерьер украшают ледяные фигуры, имеется ледяной бар. Для желающих погреться — теплое кафе с национальными лапландскими блюдами.
Самый северный зоопарк мира Рануа открылся в 1983 году. В почти естественных условиях тут обитают белые медведи, волки, росомахи, лоси, овцебыки, рыси и другие животные Заполярья.
Самый северный зоопарк мира Рануа открылся в 1983 году. В почти естественных условиях тут обитают белые медведи, волки, росомахи, лоси, овцебыки, рыси и другие животные Заполярья.
Получите водительское удостоверение на управление настоящими северными оленями! Для этого отправляйтесь на ферму, где для вас проведут обзорную экскурсию. Потом покатают в упряжке по лесу.
"Я каталась на оленях. Там каждое животное принадлежит кому-либо. Они могут свободно гулять по местности, но бесхозных не бывает", — уточняет Елизавета Мосеева из Москвы.
Получите водительское удостоверение на управление настоящими северными оленями! Для этого отправляйтесь на ферму, где для вас проведут обзорную экскурсию. Потом покатают в упряжке по лесу.
"Я каталась на оленях. Там каждое животное принадлежит кому-либо. Они могут свободно гулять по местности, но бесхозных не бывает", — уточняет Елизавета Мосеева из Москвы.
В питомнике хаски рассказывают о жизни ездовых собак, катают на нартах. Можно погладить животных, поиграть с ними. Опытные туристы предупреждают, что собаки очень любят отбирать у посетителей перчатки и убегать с ними.
В питомнике хаски рассказывают о жизни ездовых собак, катают на нартах. Можно погладить животных, поиграть с ними. Опытные туристы предупреждают, что собаки очень любят отбирать у посетителей перчатки и убегать с ними.
В сказке Ганса Христиана Андерсена чертоги Снежной королевы находились на Шпицбергене, у Северного полюса. Это норвежский архипелаг, где живет всего около трех тысяч человек. Из них около 18 процентов — русские и украинцы. На островах два официальных языка — норвежский и русский.
Название Spitzbergen в конце XVI века дал архипелагу Виллем Баренц. А в честь самого мореплавателя назвали поселок Баренцбург (это российский населенный пункт на острове Западный Шпицберген). Для пребывания на архипелаге россиянам виза не нужна (разве только транзитная — для рейсов с пересадками в европейских городах).
В сказке Ганса Христиана Андерсена чертоги Снежной королевы находились на Шпицбергене, у Северного полюса. Это норвежский архипелаг, где живет всего около трех тысяч человек. Из них около 18 процентов — русские и украинцы. На островах два официальных языка — норвежский и русский.
Название Spitzbergen в конце XVI века дал архипелагу Виллем Баренц. А в честь самого мореплавателя назвали поселок Баренцбург (это российский населенный пункт на острове Западный Шпицберген). Для пребывания на архипелаге россиянам виза не нужна (разве только транзитная — для рейсов с пересадками в европейских городах).
На Шпицбергене, на глубине 130 метров, оборудовали всемирный банк-семенохранилище. Там собрали образцы семян основных сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить их уничтожения из-за возможных глобальных катастроф.
На Шпицбергене, на глубине 130 метров, оборудовали всемирный банк-семенохранилище. Там собрали образцы семян основных сельскохозяйственных культур, чтобы не допустить их уничтожения из-за возможных глобальных катастроф.
Отправляясь в страну льдов на новогодние каникулы, позаботьтесь о подходящей одежде. Температура зимой в Лапландии опускается до минус 30 градусов, но климат сухой и ветер несильный. Световой день длится около четырех часов.
"Необходимо взять с собой несколько комплектов термобелья и длинные пуховики. Это не то место, где все дни можно провести в помещениях: здесь нужно много гулять. Обычные джинсы и брюки лучше оставить дома. Больше подойдут штаны для катания на лыжах или сноуборде. Еще отлично согревает местный глинтвейн", — советует Антон Пануев.
Отправляясь в страну льдов на новогодние каникулы, позаботьтесь о подходящей одежде. Температура зимой в Лапландии опускается до минус 30 градусов, но климат сухой и ветер несильный. Световой день длится около четырех часов.
"Необходимо взять с собой несколько комплектов термобелья и длинные пуховики. Это не то место, где все дни можно провести в помещениях: здесь нужно много гулять. Обычные джинсы и брюки лучше оставить дома. Больше подойдут штаны для катания на лыжах или сноуборде. Еще отлично согревает местный глинтвейн", — советует Антон Пануев.