Каникулы в Лапландии. Как не замерзнуть и что посмотреть в Заполярье

Лапландией называют обширную территорию, охватывающую полярные регионы Финляндии, Норвегии, России и Швеции.

Официальный статус родины Санта-Клауса получил финский поселок Рованиеми. Ежегодно сюда приезжают более полумиллиона человек со всего мира. Здесь есть сувенирные магазины, тематические рестораны и, конечно же, почтовое отделение волшебника.

"Когда мне было шесть лет, родители привезли меня в Рованиеми. Я сидел на коленках у Санты, загадал красную машинку. Утром нашел ее рядом с кроватью", — рассказывает Глеб Сергеенко из Зеленограда.