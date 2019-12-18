Спикер Госдумы получил премию ФЕОР за укрепление дружбы между народами

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин получил премию Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше", передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии, которая проходит в среду в Государственном Кремлевском дворце, Володин получил премию в номинации "Государственная деятельность" - "за вклад в многонациональную культуру и укрепление дружбы между народами России".

"Для меня это самое неожиданное событие в уходящем году. Не предполагал, что буду номинирован на эту премию. Спасибо вам", - сказал спикер Госдумы. Он пожелал всем организаторам и участникам торжественной церемонии "здоровья, счастья, тепла в домах, любви к ближним".

В свою очередь президент ФЕОР Александр Борода отметил, что в еврейской общине России "бесконечно благодарны государству за поддержку, за понимание, за сотрудничество и помощь в самых различных направлениях нашей деятельности".

Борода напомнил о состоявшемся недавно визите духовных лидеров ФЕОР и делегации Госдумы в Иран, который, по его словам, стал ключевым для налаживания связей еврейских общин России и Ирана. "Наши связи стали крепче, мы помогаем друг другу, и еврейская община Ирана почувствовала прилив новой энергии. Мы благодарны Вячеславу Викторовичу (Володину - ред.) за то, что он делал, делает, и за его сотрудничество с еврейской общиной России", - добавил глава ФЕОР.

Главный раввин России Берл Лазар в своем вступительном слове подчеркнул, что главная задача человека "освещать этот мир", и каждый "должен быть готов отдать все, что у него есть, чтобы помочь другому человеку, и это возможно, это реально".

В номинации "Журналистика" премию получила руководитель проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" Ольга Липич, в номинации "Кинематография" - продюсер Артем Васильев ("за участие в создании фильмов "Война Анны" и "Юморист"), в номинации "Человек-легенда" - живописец, скульптор, автор инсталляций и перформансов Григорий Брускин ("за выдающийся вклад в развитие мировой культуры").

Также премией ФЕОР в этом году были отмечены президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев ("за просветительскую и благотворительную деятельность", номинация "Общественная деятельность"), продюсер Александр Файфман (за многолетнюю поддержку подростковых развивающих лагерей и содействие открытию детского сада "Мир интеллекта", номинация "Благотворительность"), раввин Элиягу Рисс (за вклад в развитие еврейской общинной жизни в Еврейской автономной области, номинация "Общинная деятельность"), а также израильский исследователь и издатель Менахем Яглом (за подготовку 14-томного академического издания о Торе на русском языке, номинация "Издательская деятельность").

Кроме того, "Культурным событием года" в версии ФЕОР признано создание альбома "Идиш Глори: Потерянные песни Второй мировой войны" (премию получили поэт и музыкант Павел Лион, он же Псой Короленко, и историк, профессор университета Торонто Анна Штерншис), а "Театром года" - Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, за постановку оперы "Фрау Шиндлер" (премию получили генеральный директор театра Антон Гетьман и художественный руководитель оперы Александр Титель).

Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.

Лауреаты премии, которая вручается в разных номинациях, определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Торжественная церемония вручения проходит в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.