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Религия и мировоззрение
2019-12-19T17:50+0300
https://ria.ru/20191218/1562605667.html
Спикер Госдумы получил премию ФЕОР за укрепление дружбы между народами
https://cdn23.img.ria.ru/images/155984/35/1559843590_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_e58e0d9786f5e186c8ca1c9f792662be.jpg
РИА Новости

Спикер Госдумы получил премию ФЕОР за укрепление дружбы между народами

22:47 18.12.2019 (обновлено: 17:50 19.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева "Хватит травить народ"
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева Хватит травить народ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин получил премию Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше", передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии, которая проходит в среду в Государственном Кремлевском дворце, Володин получил премию в номинации "Государственная деятельность" - "за вклад в многонациональную культуру и укрепление дружбы между народами России".
"Для меня это самое неожиданное событие в уходящем году. Не предполагал, что буду номинирован на эту премию. Спасибо вам", - сказал спикер Госдумы. Он пожелал всем организаторам и участникам торжественной церемонии "здоровья, счастья, тепла в домах, любви к ближним".
В свою очередь президент ФЕОР Александр Борода отметил, что в еврейской общине России "бесконечно благодарны государству за поддержку, за понимание, за сотрудничество и помощь в самых различных направлениях нашей деятельности".
Руководитель проекта Религия и мировоззрение МИА Россия сегодня Ольга Липич
Вчера, 20:13Религия и мировоззрение
Проект МИА "Россия сегодня" о религии получил премию ФЕОР
Борода напомнил о состоявшемся недавно визите духовных лидеров ФЕОР и делегации Госдумы в Иран, который, по его словам, стал ключевым для налаживания связей еврейских общин России и Ирана. "Наши связи стали крепче, мы помогаем друг другу, и еврейская община Ирана почувствовала прилив новой энергии. Мы благодарны Вячеславу Викторовичу (Володину - ред.) за то, что он делал, делает, и за его сотрудничество с еврейской общиной России", - добавил глава ФЕОР.
Главный раввин России Берл Лазар в своем вступительном слове подчеркнул, что главная задача человека "освещать этот мир", и каждый "должен быть готов отдать все, что у него есть, чтобы помочь другому человеку, и это возможно, это реально".
В номинации "Журналистика" премию получила руководитель проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня" Ольга Липич, в номинации "Кинематография" - продюсер Артем Васильев ("за участие в создании фильмов "Война Анны" и "Юморист"), в номинации "Человек-легенда" - живописец, скульптор, автор инсталляций и перформансов Григорий Брускин ("за выдающийся вклад в развитие мировой культуры").
Также премией ФЕОР в этом году были отмечены президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев ("за просветительскую и благотворительную деятельность", номинация "Общественная деятельность"), продюсер Александр Файфман (за многолетнюю поддержку подростковых развивающих лагерей и содействие открытию детского сада "Мир интеллекта", номинация "Благотворительность"), раввин Элиягу Рисс (за вклад в развитие еврейской общинной жизни в Еврейской автономной области, номинация "Общинная деятельность"), а также израильский исследователь и издатель Менахем Яглом (за подготовку 14-томного академического издания о Торе на русском языке, номинация "Издательская деятельность").
Вручение премии Скрипач на крыше, архивное фото
Вчера, 10:11Религия и мировоззрение
Премию ФЕОР за вклад в жизнь общества вручат "скрипачам духа" в Кремле
Кроме того, "Культурным событием года" в версии ФЕОР признано создание альбома "Идиш Глори: Потерянные песни Второй мировой войны" (премию получили поэт и музыкант Павел Лион, он же Псой Короленко, и историк, профессор университета Торонто Анна Штерншис), а "Театром года" - Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, за постановку оперы "Фрау Шиндлер" (премию получили генеральный директор театра Антон Гетьман и художественный руководитель оперы Александр Титель).
Премия Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше" (ранее "Человек года") была учреждена в 2002 году. Ею отмечаются люди, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны, независимо от их национальности и вероисповедания.
Лауреаты премии, которая вручается в разных номинациях, определяются по итогам прошедшего по еврейскому календарю года, имена номинантов остаются в тайне до момента вручения. Символом премии является статуэтка "Скрипач на крыше", созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Торжественная церемония вручения проходит в дни праздника Ханука, который отмечается в честь победы еврейского народа над греко-сирийскими племенами и совершившегося чуда, когда маленького горшочка с маслом хватило, чтобы осветить Храм на восемь дней.
Лауреатами "Скрипача на крыше" ранее уже становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов, кинорежиссер Павел Чухрай, ветеран и поэт Ион Лазаревич Деген, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие.
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Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин Россиирелигия
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