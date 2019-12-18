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Моралес оценил выдачу генпрокуратурой Боливии ордера на его арест
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РИА Новости

Моралес оценил выдачу генпрокуратурой Боливии ордера на его арест

23:59 18.12.2019 (обновлено: 00:00 19.12.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес в аэропорту "Внуково"
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - РИА Новости. Ордер на арест Эво Моралеса, выданный генпрокуратурой Боливии, является незаконным и неконституционным, заявил сам экс-президент.
Министр внутренних дел временного правительства Боливии Артуро Мурильо опубликовал в среду ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса по обвинению в мятеже, терроризме и финансировании терроризма, который выпустила прокуратура страны.
"Он (ордер) меня не пугает, пока я жив, я буду продолжать с большей силой политическую и идеологическую борьбу за свободную и суверенную Боливию", - написал он в Twitter.
"После 14 лет нашей революции "лучший подарок", который я получаю от правительства де-факто, это ордер на задержание, несправедливый, незаконный и неконституционный", - добавил Моралес.
После того, как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти страны объявили о проведении новых всеобщих выборов, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах в качестве кандидата
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17 декабря, 22:48
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Эво МоралесБоливияВ мире
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