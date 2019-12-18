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В ДНР обвинили Киев в саботаже договоренностей "нормандской" четверки
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РИА Новости

В ДНР обвинили Киев в саботаже договоренностей "нормандской" четверки

23:57 18.12.2019 (обновлено: 01:09 19.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача военнопленных Украине представителями ЛНР
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала саботажем позицию Киева в ходе переговоров в Минске по вопросу обмена пленными.
Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске в среду. На заседании контактной группы обсуждался вопрос очередного обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. По итогу встречи представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе заявила, что переговорщикам не удалось прийти к консенсусу.
"Прошедшие переговоры на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались подготовки договоренностей по вопросам обмена удерживаемых лиц. К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны – это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите "нормандской четверки" в Париже", - сказала журналистам Морозова.
По словам представителя ДНР, деструктивная позиция киевской делегации привела к срыву выполнения рекомендаций, выработанных на заседании "нормандской четверки" в вопросе реализации процесса обмена пленными до конца 2019 года.
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
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Завершилась первая встреча контактной группы после саммита в Париже
"Неспособность официального Киева выполнять взятые на себе обязательства может привести к тому, что люди так и не смогут встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими. Подобные шаги со стороны Киева подрывают авторитет Украины как государства, неспособного выполнять договоренности. Мы в очередной раз призываем украинскую сторону наконец-то взять на себя ответственность и начать делать реальную работу по обменному процессу", - добавила Морозова.
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник также отметил, что украинская делегация оказалась не готова к завершению переговоров об организации процесса обмена пленными в Донбассе.

"В последний момент представители Киева сорвали процесс обмена. Украинские переговорщики приехали в Минск без готовой "процедуры" процессуальной очистки передаваемых лиц в рамках обмена, несмотря на договоренности в Париже", - заявил Мирошник РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении восьми часов представители республик в Минске вместе с переговорщиками Украины пытались найти процедуру, гарантирующую механизм декриминализация обмениваемых лиц, а также гарантии, которые обеспечат его выполнение, однако переговоры завершились безрезультатно.
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В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик, комментируя итоги встречи, отметил, что стороны конфликта в Донбассе нацелены на обмен пленными до конца года, он не исключил, что представители Киева и самопровозглашенных республик смогут договориться по этому вопросу в режиме видеоконференции.
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДарья МорозоваЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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