В ДНР обвинили Киев в саботаже договоренностей "нормандской" четверки

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова назвала саботажем позицию Киева в ходе переговоров в Минске по вопросу обмена пленными.

Очередной раунд переговоров по Донбассу прошел в Минске в среду. На заседании контактной группы обсуждался вопрос очередного обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками. По итогу встречи представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе заявила, что переговорщикам не удалось прийти к консенсусу.

"Прошедшие переговоры на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе касались подготовки договоренностей по вопросам обмена удерживаемых лиц. К сожалению, можно констатировать, что позиция украинской стороны – это саботаж всех рекомендаций, прописанных на прошедшем 9 декабря саммите "нормандской четверки" в Париже", - сказала журналистам Морозова.

По словам представителя ДНР, деструктивная позиция киевской делегации привела к срыву выполнения рекомендаций, выработанных на заседании "нормандской четверки" в вопросе реализации процесса обмена пленными до конца 2019 года.

"Неспособность официального Киева выполнять взятые на себе обязательства может привести к тому, что люди так и не смогут встретить новогодние праздники вместе со своими родными и близкими. Подобные шаги со стороны Киева подрывают авторитет Украины как государства, неспособного выполнять договоренности. Мы в очередной раз призываем украинскую сторону наконец-то взять на себя ответственность и начать делать реальную работу по обменному процессу", - добавила Морозова.

В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник также отметил, что украинская делегация оказалась не готова к завершению переговоров об организации процесса обмена пленными в Донбассе.

"В последний момент представители Киева сорвали процесс обмена. Украинские переговорщики приехали в Минск без готовой "процедуры" процессуальной очистки передаваемых лиц в рамках обмена, несмотря на договоренности в Париже", - заявил Мирошник РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении восьми часов представители республик в Минске вместе с переговорщиками Украины пытались найти процедуру, гарантирующую механизм декриминализация обмениваемых лиц, а также гарантии, которые обеспечат его выполнение, однако переговоры завершились безрезультатно.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Садик, комментируя итоги встречи, отметил, что стороны конфликта в Донбассе нацелены на обмен пленными до конца года, он не исключил, что представители Киева и самопровозглашенных республик смогут договориться по этому вопросу в режиме видеоконференции.

На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.