В ОП прокомментировали угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik

"То есть они собираются посадить журналистов только за то, что те работают в российском СМИ. Это уже не просто наезд, это — беспредел в духе гестапо. И это Европа. Вернее, ее тестовая площадка", - написал Малькевич в своём Telegram-канале, призвав ЕСПЧ, ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию.