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Медиавойны
2019-12-18T23:46+0300
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В ОП прокомментировали угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik
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РИА Новости

В ОП прокомментировали угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik

19:42 18.12.2019 (обновлено: 23:46 18.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik "беспределом в духе гестапо".
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
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Запрет на профессию. Чем ответит РФ на угрозы в адрес Sputnik Estonia?Эстония официально угрожает уголовным преследованием сотрудникам агентства Sputnik. Законодатели, журналисты и общественные деятели резко осудили действия Таллина и раскрыли возможный ответ Москвы.
"То есть они собираются посадить журналистов только за то, что те работают в российском СМИ. Это уже не просто наезд, это — беспредел в духе гестапо. И это Европа. Вернее, ее тестовая площадка", - написал Малькевич в своём Telegram-канале, призвав ЕСПЧ, ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию.
Малькевич также напомнил, что организация "Репортёры без границ" в своём рейтинге стран по свободе слова ставит Эстонию на 11 место, тогда как Россию - на 149.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
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"Выглядит дико". Вышинский об угрозах Эстонии сотрудникам SputnikВласти Эстонии угрожают открыть уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
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