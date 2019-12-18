В ОП прокомментировали угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал угрозы в адрес сотрудников эстонского Sputnik "беспределом в духе гестапо".
Сотрудники Sputnik Estonia получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.
"То есть они собираются посадить журналистов только за то, что те работают в российском СМИ. Это уже не просто наезд, это — беспредел в духе гестапо. И это Европа. Вернее, ее тестовая площадка", - написал Малькевич в своём Telegram-канале, призвав ЕСПЧ, ООН и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию.
Малькевич также напомнил, что организация "Репортёры без границ" в своём рейтинге стран по свободе слова ставит Эстонию на 11 место, тогда как Россию - на 149.
В пресс-службе МИА "Россия сегодня" ранее заявили, что агентство считает действия эстонских властей вопиющим произволом и планирует обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ с требованием дать оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права журналистов на осуществление профессиональной деятельности.
Вчера, 19:24Сказано в эфире"Выглядит дико". Вышинский об угрозах Эстонии сотрудникам SputnikВласти Эстонии угрожают открыть уголовные дела против сотрудников Sputnik Estonia, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня". В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.