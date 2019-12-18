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Дейнего обвинил Киев в манипулировании поправками в Конституцию
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РИА Новости

Дейнего обвинил Киев в манипулировании поправками в Конституцию

23:40 18.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИНСК, 18 дек – РИА Новости. Украинская сторона на переговорах контактной группы в Минске продолжает манипуляции относительно поправок в Конституцию о децентрализации власти, которые "не имеют никакого отношения к Донбассу", заявил в среду глава МИД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
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"Украинская сторона продолжает манипуляции, основанные на тех же тезисах, которые буквально в последние несколько дней постоянно обсуждаются в СМИ. Они настаивают на том, что предложенный проект децентрализации, который в реальности не имеет никакого отношения к Донбассу, он и есть, собственно, реализация обязательств Украины, принятых ими в рамках минского процесса и подтвержденных на парижском саммите. Абсолютно нет. Этот проект не соответствует ничему из тех критериев, которые четко изложены в комплексе мер... этот проект не был предложен нам для обсуждения", - заявил Дейнего журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.
Глава МИД ЛНР также уточнил, что, таким образом, Киевом не выполняется одно из ключевых условий - "обсуждение всех проектов здесь в Минске, в контактной группе с представителями Донбасса".
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Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныВладислав ДейнегоДонбассЛуганская Народная РеспубликаМинскКиевВ мире
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