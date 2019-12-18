Дейнего обвинил Киев в манипулировании поправками в Конституцию

"Украинская сторона продолжает манипуляции, основанные на тех же тезисах, которые буквально в последние несколько дней постоянно обсуждаются в СМИ. Они настаивают на том, что предложенный проект децентрализации, который в реальности не имеет никакого отношения к Донбассу, он и есть, собственно, реализация обязательств Украины, принятых ими в рамках минского процесса и подтвержденных на парижском саммите. Абсолютно нет. Этот проект не соответствует ничему из тех критериев, которые четко изложены в комплексе мер... этот проект не был предложен нам для обсуждения", - заявил Дейнего журналистам по итогам очередного раунда переговоров контактной группы в Минске.