В Минске начали обсуждать новые участки для разведения сил в Донбассе

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Спецпредставитель Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что подгруппа по безопасности контактной группы по урегулированию в Донбассе начала дискуссию по определению трех новых участков для разведения сил сторон конфликта.

"Рабочая группа по безопасности начала дискуссии по определению дополнительных участков для разведения", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он уточнил, что в соответствии с поручением лидеров "нормандской четверки" речь идет об определении трех новых участков, а не о разведении по всей линии соприкосновения.

"Сейчас речь идет о новых трех участках… В решении "нормандского формата" сроки (разведения на новых участках – ред.) определены – до 30 марта. Надо определится с районами, это действительно сложный вопрос. Были предложения сторон (о районах для разведения -ред.), надо их согласовать", - уточнил спецпредставитель ОБСЕ.

Он отметил, что в среду контактная группа "повторно заявила о своей приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня".

В целом, касаясь поручений лидеров стран "нормандского формата", Сайдик заявил о своей убежденности в том, что "успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так от наличия взаимного доверия" участников переговоров.

Говоря о ситуации с безопасностью в зоне конфликта, Сайдик отметил, что "с 2017 года до сегодняшнего дня число погибших среди гражданского населения сократилось с 87 до 18 человек, при этом в прошлом году погибло 8 детей, что является самым большим числом за последние 4 года, а в этом году пока ни одного".