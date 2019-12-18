Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-19T01:08+0300
https://ria.ru/20191218/1562556031.html
В Минске начали обсуждать новые участки для разведения сил в Донбассе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_558:0:3075:1416_1036x0_80_0_0_d0366a7be9416585c21b7c058b835b20.jpg
РИА Новости

В Минске начали обсуждать новые участки для разведения сил в Донбассе

23:40 18.12.2019 (обновлено: 01:08 19.12.2019)
132
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что подгруппа по безопасности контактной группы по урегулированию в Донбассе начала дискуссию по определению трех новых участков для разведения сил сторон конфликта.
"Рабочая группа по безопасности начала дискуссии по определению дополнительных участков для разведения", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он уточнил, что в соответствии с поручением лидеров "нормандской четверки" речь идет об определении трех новых участков, а не о разведении по всей линии соприкосновения.
"Сейчас речь идет о новых трех участках… В решении "нормандского формата" сроки (разведения на новых участках – ред.) определены – до 30 марта. Надо определится с районами, это действительно сложный вопрос. Были предложения сторон (о районах для разведения -ред.), надо их согласовать", - уточнил спецпредставитель ОБСЕ.
Он отметил, что в среду контактная группа "повторно заявила о своей приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня".
В целом, касаясь поручений лидеров стран "нормандского формата", Сайдик заявил о своей убежденности в том, что "успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так от наличия взаимного доверия" участников переговоров.
Говоря о ситуации с безопасностью в зоне конфликта, Сайдик отметил, что "с 2017 года до сегодняшнего дня число погибших среди гражданского населения сократилось с 87 до 18 человек, при этом в прошлом году погибло 8 детей, что является самым большим числом за последние 4 года, а в этом году пока ни одного".
"Надеемся, что до конца года будет этот "ноль", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что даже одна человеческая жертва - "уже слишком много".
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Вчера, 23:04
Киев не стал обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения
100002
Обсудить 0
Мартин СайдикУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДонбассВ мире
Рекомендуем
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Киев не стал обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Дейнего обвинил Киев в манипулировании поправками в Конституцию
Президент Боливии Эво Моралес в аэропорту Внуково
Моралес оценил выдачу генпрокуратурой Боливии ордера на его арест
Военнослужащие Народной милиции ДНР
Киев не начал согласовывать с ДНР поправки в закон о статусе Донбасса
Передача военнопленных Украине представителями ЛНР
В ДНР обвинили Киев в саботаже договоренностей "нормандской" четверки
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
МИД ДНР: Киев и Донбасс не договорились по новым участкам отвода сил
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
В МИД ДНР назвали дату следующей встречи контактной группы по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко: возможность договориться с Россией о транзите газа остается
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
В ОБСЕ рассказали о планах Киева, ДНР и ЛНР по обмену пленными
Сотрудники правоохранительных органов США
В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Киев и Донбасс подтвердили приверженность режиму прекращения огня
Опоссум
В США в самолет не пустили пассажира с опоссумом
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
Лента новостейМолния