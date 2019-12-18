В Минске начали обсуждать новые участки для разведения сил в Донбассе

"Рабочая группа по безопасности начала дискуссии по определению дополнительных участков для разведения", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.
Он уточнил, что в соответствии с поручением лидеров "нормандской четверки" речь идет об определении трех новых участков, а не о разведении по всей линии соприкосновения.
"Сейчас речь идет о новых трех участках… В решении "нормандского формата" сроки (разведения на новых участках – ред.) определены – до 30 марта. Надо определится с районами, это действительно сложный вопрос. Были предложения сторон (о районах для разведения -ред.), надо их согласовать", - уточнил спецпредставитель ОБСЕ.
Он отметил, что в среду контактная группа "повторно заявила о своей приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня".
В целом, касаясь поручений лидеров стран "нормандского формата", Сайдик заявил о своей убежденности в том, что "успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так от наличия взаимного доверия" участников переговоров.
Говоря о ситуации с безопасностью в зоне конфликта, Сайдик отметил, что "с 2017 года до сегодняшнего дня число погибших среди гражданского населения сократилось с 87 до 18 человек, при этом в прошлом году погибло 8 детей, что является самым большим числом за последние 4 года, а в этом году пока ни одного".
"Надеемся, что до конца года будет этот "ноль", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что даже одна человеческая жертва - "уже слишком много".