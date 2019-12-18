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В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции
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РИА Новости

В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции

23:27 18.12.2019
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МАДРИД, 18 дек — РИА Новости. Столкновения между каталонскими радикалами и полицией происходят в Барселоне во время проведения футбольного матча между мадридским "Реалом" и "Барселоной" на стадионе "Камп Ноу".
Радикалы строят на улицах около стадиона баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков, забрасывают полицию разными предметами, в том числе банками и бутылками, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал La Otra. Полиция отвечает дубинками и резиновыми пулями. По данным телеканала La Sexta, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.
Сообщается как минимум об одном задержанном.
Ранее несколько тысяч человек собрались на акцию протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне по призыву радикального движения "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии.
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Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание международного сообщества на "каталонскую проблему".
К охране порядка привлечены более 3 тысяч сотрудников правопорядка.
Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.
Игра началась в 20.00 по местному времени (22.00 мск).
Перед началом матча болельщики "Барселоны" продемонстрировали на трибунах плакаты "Испания, сядь и поговори" и "Свобода", написанные на английском языке. Болельщики скандировали "Независимость" и "Свобода политзаключенным". "Политзаключенными" сторонники независимости считают каталонских политиков, приговоренных Верховный судом к различным срокам - до 13 лет заключения - за причастность к проведению незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года.
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Беспорядки в КаталонииКаталонияБарселонаВ мире
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