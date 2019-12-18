В Барселоне происходят столкновения радикалов и полиции

Сотрудники полиции во время беспорядков, возникших в ходе акции протеста в Барселоне. 15 октября 2019

МАДРИД, 18 дек — РИА Новости. Столкновения между каталонскими радикалами и полицией происходят в Столкновения между каталонскими радикалами и полицией происходят в Барселоне во время проведения футбольного матча между мадридским "Реалом" и "Барселоной" на стадионе "Камп Ноу".

Радикалы строят на улицах около стадиона баррикады из мусорных контейнеров и дорожных знаков, забрасывают полицию разными предметами, в том числе банками и бутылками, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал La Otra . Полиция отвечает дубинками и резиновыми пулями. По данным телеканала La Sexta , правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Сообщается как минимум об одном задержанном.

Ранее несколько тысяч человек собрались на акцию протеста около стадиона "Камп Ноу" в Барселоне по призыву радикального движения "Демократическое цунами", отстаивающее независимость Каталонии.

Сепаратисты решили использовать матч между двумя самыми известными испанскими командами, который транслируется во многих странах мира, чтобы обратить внимание международного сообщества на "каталонскую проблему".

К охране порядка привлечены более 3 тысяч сотрудников правопорядка.

Матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще 26 октября, но был отложен из-за массовых беспорядков, проходивших в каталонской столице.

Игра началась в 20.00 по местному времени (22.00 мск).