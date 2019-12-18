Завершилась первая встреча контактной группы после саммита в Париже

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Минске состоялась первая встреча контактной группы по Донбассу после "нормандского саммита" в Париже. Главной темой переговоров стала реализация задач, обозначенных в парижском документе.

"Киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - отметил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Участники переговоров обсудили тему обмена "всех на всех". Однако прогресса достичь не удалось из-за позиции Киева.

"Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - отметил Грызлов.

Стороны конфликта вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. На встрече также обсуждалось закрепление особого статуса Донецка и Луганска в украинском законодательстве и конституции.

На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.