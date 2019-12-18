Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T23:20+0300
https://ria.ru/20191218/1562555820.html
Завершилась первая встреча контактной группы после саммита в Париже
https://cdn21.img.ria.ru/images/150987/66/1509876604_0:90:3076:1820_1036x0_80_0_0_413765b6e698504473a3243678bfdbf7.jpg
РИА Новости

Завершилась первая встреча контактной группы после саммита в Париже

23:20 18.12.2019
2238
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Минске состоялась первая встреча контактной группы по Донбассу после "нормандского саммита" в Париже. Главной темой переговоров стала реализация задач, обозначенных в парижском документе.
"Киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств", - отметил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 11:56Сказано в эфире
Одним ударом. Что мешает Киеву выполнять решения нормандского саммита В ЛНР обвинили Киев в нарушении договоренностей "нормандского саммита". В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла прокомментировал действия украинских властей.
Участники переговоров обсудили тему обмена "всех на всех". Однако прогресса достичь не удалось из-за позиции Киева.
"Было отмечено, что многие участники предыдущих обменов, переданные с украинской стороны, не получили удостоверения их личности и документы, подтверждающие отсутствие уголовного преследования. Киев должен выполнить достигнутые договоренности по процессуальной очистке участников обмена "всех установленных на всех установленных", - отметил Грызлов.
Стороны конфликта вновь подтвердили приверженность бессрочному прекращению огня, о котором договорились в июле этого года. На встрече также обсуждалось закрепление особого статуса Донецка и Луганска в украинском законодательстве и конституции.
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Вчера, 21:51
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР
На первом за три года саммите лидеров стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.
В коммюнике подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
0514221
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРБорис ГрызловУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Комитет сената США одобрил пакет антироссийских санкций
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев
"Нафтогаз" оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
В сенате США грозят "фатальными санкциями" прокладчику Nord Stream 2
Президент Боливии Эво Моралес
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест Моралеса
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Раскрыта причина задержания израильтян в Домодедово
Германский бундестаг в Берлине
В СДПГ раскритиковали санкции США против "Северного потока — 2"
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 13 человек
Крымский мост
Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено
Гражданин Латвии Валентис Веселовс, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности ЛНР
В ЛНР латвийского шпиона "Эльфа" приговорили к 10,5 годам тюрьмы
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель выступила против санкций США по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:59В Москве пенсионерка устроила взрыв, готовя по рецепту из интернета
02:33СМИ: экс-министр образования Ливана может стать премьером
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще "наказать" Россию за Крым и Донбасс
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
Лента новостейМолния